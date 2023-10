Madre y hermana de Wendy Guevara reaccionan a acusaciones por fraude

Desde que Wendy Guevara comenzó el reality ‘La Casa de los Famosos México’, se pudo conocer que su familia estaba concentrada en proyectar más su imagen, llegar a fundaciones necesitadas y hasta activar una tienda online para que por esa vía, pudieran vender artículos de ropa con la imagen de la ganadora del programa. Sin embargo, no todo fue perfecto. Tanto la madre de Wendy como la hermana llamada Jessi, están siendo acusadas de incumplir con la entrega de algunos pedidos.

Eres la hermana de Wendy Guevara? pic.twitter.com/It87S9PLdD — ArgelMRuiz📲 I ⚔️I📈 (@ArgelMRuiz) December 9, 2022

Después de toda la polémica, las familiares de una de ‘Las Perdidas’ contaron que ya habían tomado la decisión de cerrar la tienda porque Wendy estaba dentro de Televisa y no podían continuar vendiendo sus artículos.

“Más bien, no ha pasado nada, nosotros nos asociamos con una tienda para hacer la entrega de los artículos y ellos dijeron que cuando saliera Wendy de La casa de los Famosos, si ella no quería todo estaría bien, se le iba a respetar, efectivamente salió mi hija del programa y entonces nos dijo que ahora pertenece a Televisa que no podía seguir con estos negocios”, indicó Fabiola Vásquez.

Tanto la madre como hermana de la ganadora del team infierno dejaron claro que se comunicaron con quienes tenían alguna compra realizada, y se les explicó la situación, la cual entendieron sin problema. En este caso, no fue necesario realizar ningún tipo de demanda ante las autoridades. Pocas personas que habían pagado por alguna prenda de vestir, se les reembolsó el dinero. Por su parte, Jessi la hermana de Wendy dijo:

“En lugar de perjudicarnos nos beneficia, porque da de qué hablar y todo mundo nos pregunta, eso está chido, en los grupos de redes sociales en los que estamos nos apoyan porque nos conocen, la mayoría sabe dónde vivimos, que hacemos, no somos personas oportunistas nunca lo seríamos, jamás le hemos robado a nadie, no somos estafadoras”, puntualizó.