Llaman “estafadoras” a mamá y hermana de Wendy Guevara por su tienda de ropa, pero así se defienden

Wendy Guevara está viviendo su mejor momento tras ganar La Casa de los Famosos México, pero las polémicas no dejan de lloverle.

Y recientemente son su madre Fabiola Vázquez y su hermana Yessi, quienes protagonizan un escándalo por su tienda de ropa.

Y es que la madre y hermana de la influencer quisieron emprender hace un tiempo y abrieron una tienda en la que vendían artículos con la imagen de Wendy.

Las ventas aumentaron tras la participación de Wendy en el famoso reality. Sin embargo, ahora acusan a su hermana y su madre de “fraude” y las llaman “estafadoras y oportunistas” por “incumplir” con pedidos en el negocio.

Al parecer, no han entregado algunas prendas que fueron compradas y las están atacando y criticando por ello, pero ellas salieron a defenderse y esto han dicho.

Madre y hermana de Wendy Guevara se defienden de quienes las llaman “estafadoras” por su tienda de ropa

Durante una entrevista a la revista TV y Novelas, Fabiola Vázquez la madre y Yessi, la hermana de Wendy Guevara, se defendieron de los ataques y críticas por supuestamente incumplir con pedidos del negocio.

Las mujeres aseguraron que cerraron la tienda, ya que Wendy “es talento de Televisa”, y dejaron claro que no le han robado a nadie.

“Jamás le henos robado a nadie. La tienda se cerró porque Wendy ya tiene su nombre registrado, ya es talento de Televisa. Nosotras nos asociamos con una tienda para hacer la entrega de los artículos, y ellos dijeron que, cuando saliera Wendy de ‘La casa de los famosos’, si ella no quería, todo estaría bien, se le iba a respetar. Efectivamente, salió mi hija del programa, y entonces nos dijo que ahora pertenece a Televisa, que no podía seguir con estos negocios”, explicó la madre de la famosa.

Y detalló que lo que ocurre es que la tienda con la que se asociaron para hacer la entrega de los artículos son los que se han tardado en entregar los pedidos. “En ese mismo momento se lo comuniqué a estas personas, y ellos lo vieron bien porque Wendy no firmó contrato, ni nada. Al final, lo que pasó es que ellos se han tardado en entregar algunos pedidos, son pocos, y es mentira que haya una demanda de por medio”, dijo Fabiola.

Su hermana Yessi también explicó que incluso ofrecieron regresar el dinero a las personas que están esperando las prendas.

“Simplemente se agotaron las prendas y les dijimos que no había problema, que se les regresaba su dinero. En lugar de perjudicarnos, nos beneficia porque da de qué hablar y todo mundo nos pregunta; eso está chido. En los grupos de redes sociales en los que estamos, nos apoyan porque nos conocen, la mayoría sabe dónde vivimos, qué hacemos, qué somos... No somos personas oportunistas, nunca lo seríamos; jamás le hemos robado nada a nadie, no somos estafadoras”, destacó la hermana.

Hasta los momentos, Wendy Guevara se ha quedado al margen de la polémica, y no ha opinado sobre lo sucedido con la tienda de su madre y hermana.