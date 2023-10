¿Fue o no fue a la boda? Sylvia Pasquel genera dudas sobre su asistencia a la boda de su nieta

Michelle Salas llegó al altar con el empresario venezolano, Danilo Díaz, y su bda es de lo más comentado al tratarse de la hija mayor de Luis Miguel, por lo que los detalles de su gran momento no han pasado desapercibidos, en especial los que involucran a su polémica familia.

Y es que luego de confirmarse que finalmente el Sol de México estuvo presente en el matrimonio de su hija y también la habría acompañado al altar, ahora saltó a flote el nombre de su abuela Sylvia Pasquel quien habría tomado otro destino, en lugar de acompañar a su nieta a la velada de ensueño.

Fue el pasado fin de semana cuando Michelle y Danilo dieron el “Sí” frente al altar y en medio de su gran momento, Sylvia presumía su gran viaje por Turquía lo cual dejó a muchos pensando en la razón por la que no estuvo presente en un momento tan importante.

Sylvia Pasquel y las fotos en Turquía que confirmarían su ausencia en la boda de Michelle Salas

Michelle Salas contrajo matrimonio en La Toscana, Italia y al estilo de Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvieron una fiesta de tres días: el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 de octubre.

En algunas de las fotografías que han aparecido de la boda, ha sido Sylvia la gran ausente lo que ha causado gran asombro, pues incluso, quien se esperaba que no acudiera al lugar era Luismi y finalmente llegó acompañado de su novia Paloma Cuevas.

Pasquel en lugar de estar en primera fila, al parecer prefirió pasar su cumpleaños el pasado 13 de octubre en Turquía, específicamente su visita a la Mezquita Azul, según presumió en redes sociales.

“Celebrando un año más de vida en la Mezquita Azul, una de las más grandes e importantes de Estambul ¡Un regalo de cumpleaños inolvidable! ¡Vean nada más que precioso lugar!”, escribió junto a un carrusel de fotografías.

Los cuestionamientos de los internautas no tardaron en aparecer pero hasta el momento ella no ha aclarado si realmente asistió o no. Hay quienes mencionaron que pudo haber tomado un vuelo de tres horas para celebrar su nueva vuelta al sol, luego de haber acompañado a su nieta.

“Que paso con la boda. Esta familia es rara”, “Por qué no fuiste a la boda de tu nieta?”, “No se ha visto en ninguna foto con su nieta”, “Prefirió irse de viaje lejos de su familia”, han comentado algunos.