Fernando Colunga habla por primera vez de su vida sentimental ¿de quién está enamorado?

El actor Fernando Colunga volvió a México por todo lo alto a la televisión: protagonizará la nueva versión de la novela “El Maleficio”, junto a Marlene Favela. El dramático es producido por José Alberto Castro, que busca sorprender al público con esta adaptación de la original emitida en 1983. La semana pasada se revelaron algunos adelanto de las grabaciones y este domingo 15 de octubre, el actor desnudó su alma en una entrevista.

Colunga habló de sus inicios, sus metas y más a Mara Patricia Castañeda en su programa de Youtube. Siempre se ha caracterizado por ser un hombre con una conducta intachable y alejado de los escándalos, y él explicó el por qué jamás ha sido vinculado a los rollos de la farándula.

Indicó: ”Siempre me preguntan: ‘¿Por qué nunca aclaras?’, pues que aclare quien lo dice. Yo prefiero dedicarme a trabajar, para mí esto es una carrera importante de vida y se gana viendo un objetivo y corriendo con todas tus ganas, no volteando a ver qué tonterías están diciendo porque es ahí cuando te tropiezas”.

Pero también tocó los temas del corazón, con los que he reservado. En varias oportunidades lo han vinculado sentimentalmente con sus colegas protagonistas, como Adela Noriega, Thalía, Blanca Soto y Aracely Arámbula. Sin embargo, no se le ha visto con alguna pareja, razón por la que se le conoce como el “eterno soletero”.

Aunque esto él mismo se lo desmintió a Mara, al confesarle que está en una relación: “Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera; pero, además, me di cuenta de que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera, me di cuenta de que no era el camino que yo quería tomar utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figurar. La verdad es que decidí que ese no era mi camino”, dijo.

“Me aguanta, me entiende y me apoya”

“Yo me he encontrado viniendo con mi mujer un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’. Porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida”, comentó.

Afirmó que exponer su relación amorosa corre el riesgo de que la presión mediática se lo desgaste: “Si lo que no hago, dicen que lo hago mal, imagínate si digo lo que hago, le va peor. No me interesa. Este negocio es muy complejo, que te demanda mucho, que te absorbe el alma, el corazón y un montón de cosas, entonces, lo que me sobra de mi ama y de mi corazón es para mi mujer, es para disfrutarlos, pero nada más para nosotros.

Explicó que no va “tirar” su felicidad, pues no quiere poner su relación en tela de juicio y a la crítica porque asegura que la disfruta al máximo. “Yo soy feliz, a mí me han tratado bien y yo creo que yo he tratado bien, entonces, ¿para qué decir: ‘Sí, con fulanita, sí yo salí con ella’. Lo pasado, pasó”.

Manifestó que su novia lo trata muy bien, lo “aguanta”, porque insistió en que la actuación en un trabajo demandante, por lo que es difícil que alguien entienda el compromiso de los actores con su carrera, pero su actual pareja “afortunadamente lo entiende y me apoya”.

Y destacó que aún no descarta ser padre, pues " está en proceso. (...) Nunca he estado negado a tener un hijo, y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera”.