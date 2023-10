“Aprende a respetar”: Elizabeth Gutiérrez no se queda callada a las críticas de Carlos Adyan

Carlos Adyan no se guardó nada durante una emisión de En Casa con Telemundo. El presentador comenzó a hablar de Elizabeth Gutiérrez y como lleva su relación con William Levy, con quien tiene dos hijos: Christopher y Kailey.

Para el presentador e influencer, la actriz y modelo de 44 años “no ha avanzado” tras la ruptura con William Levy, que se registró en enero de 2022 tras aproximadamente 20 años de relación. Carlos Adyan dijo palabras fuertes y Elizabeth no lo permitió, realizando un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, según reseña E! News.

“Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es MÍA. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras, te daría pena hacer esas afirmaciones”, dijo Elizabeth, de acuerdo con lo que publica E! News.

También te puede interesar: La reacción de Aracely Arámbula durante la boda de Michelle Salas, que no pasó desapercibida para Luis Miguel

“Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros. Tú no me conoces, no sabes cómo soy... No sabes lo que pasa en mi vida... Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces”, descargó Gutiérrez.

¿Qué le dijo Carlos a Elizabeth Gutiérrez?

Carlos Adyan había emitido un mensaje refiriéndose a cómo debía actuar Elizabeth, tras la ruptura con William.

“Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación. Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página. Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente”.