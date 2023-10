“Parece una abuelita”: Michelle Salas presume su primer vestido de novia pero le dicen “anticuada”

Michelle Salas está en el centro de las miradas luego de darse a conocer que se casará este fin de semana con Danilo Díaz, mostrando su primer vestido de novia en redes sociales.

Y es que la mexicana ha organizado distintas celebraciones que comienzan desde este viernes 13 de octubre y que se extenderán hasta el domingo, teniendo como plato fuerte la ceremonia principal el sábado en la noche, conforme con varias fuentes cercanas.

Michelle Salas deslumbró con sus looks en Italia | (Instagram: @michellesalasb)

De hecho, se ha filtrado que la modelo puso fuertes normas a sus invitados para hacer parte de dicha celebración, las cuales van desde no poder usar teléfono celular hasta estrictos códigos de vestimentas sin corbatas, vestidos cortos, en colores suaves, sin brillos y otras reglas.

Así es el primer vestido de novia de Michelle Salas

Para iniciar el fin de semana más especial de su vida, Michelle Salas recurrió a un primer vestido de novia casual, corto, con mangas tipo globo, cuello alto y un sexy escote en la parte frontal de su pecho.

La pieza quedó ceñida a su figura mostrando las curvas de infarto y con el fruncido de la tela, más el lazo frontal, nos dio un aire al estilo Bridgerton que tanto ha contagiado las tendencias de moda en la actualidad.

Michelle Salas La modelo está en el fin de semana de su boda (@michellesalasb/Instagram)

No obstante, no todos estuvieron de acuerdo con la hija de Luis Miguel. A través de las redes sociales ya circuló la foto y muchos aseveraron que el primer vestido de novia de Michelle Salas no la “favorece”.

“Parece una abuelita para uno de los días más importantes de su vida”, “La idea del vestido corto era buena, pero el diseño no le favorece”, “El cuello alto no me gusta”, “No, no, se sumó años”, “Parece sacado a los 80″; fueron parte de las críticas que recibió el outfit de la famosa.