Scarlett Johansson revela su nuevo entrenamiento al acercarse a los 40: mi cuerpo está cambiando

Divina. Así está la actriz de Hollywood Scarlett Johansson a sus 38 años. Ella presume sus curvas en cada personaje y en su “vida real”, pero no siempre no fue así, en su juventud sufrió. El acné tenía hecha añicos su autoestima. Las marcas en su piel las ocultaba con un corrector. Pensaba que lavando constantemente su cara “sucia, sucia” podría disminuir los granitos, pero estaba errada.

Pasó de usar remedios de todo tipo que resecaron su piel hasta cuidar su rostro con cremas y productos suaves que usaba con frecuencia. Fue con este último que notó una gran diferencia: “En una semana mi piel estaba completamente diferente”, contó la estrella de la actuación al portal Stylist este lunes 11 de octubre.

Reveló cuál es su rutina para conseguir una piel de porcelana tras todo el calvario que padeció. Hace seis años comenzó con la idea de darle bienestar a otras personas que están sufriendo como le ocurrió a ella. La concretó en marzo del año pasado, cuando lanzó su marca de productos para el cuidado de la piel The Ousets.

Johansson contó detalló lo que hace a diario: “Me levanto alrededor de las 6:45 a.m. y, desafortunadamente, miro mi teléfono inmediatamente. No debería estar haciendo eso. Me cepillo los dientes, me lavo la cara con nuestro limpiador y luego uso nuestro suero , y si voy a hacer ejercicio después de la carrera escolar, no uso crema hidratante hasta que termine”.

¿Cómo logra su figura escultural?

La heroína de Marvel no solo compartió su secreto para tener un cutis de muñeca, sino que comentó es vital para ella tener bienestar mental y para esto dedica cuatro días a la semana al ejercicio físico: “He practicado pilates durante los últimos ocho años aproximadamente y me ha parecido increíble. Solía levantar pesas principalmente, pero en algún momento, mi recuperación no fue la que solía ser, ¿sabes? Creo que se trata simplemente de hacerme mayor y de que mi cuerpo cambie, pero Pilates realmente me ayudó a sentirme mejor en todos los sentidos”.

La actriz en una entrevista que ofreció a “The Skinny Confidential Him & Her Podcast” expresó que ante de sus 24 años nunca había puesto un pie en un gimnasio. Pero cuando lo hizo se enamoró del mundo fitness y se dedicó a levantar pesas, pero no el entrenamiento no lo pudo sostener por mucho tiempo.

Johansson destacó: “Creo que lo que hago es intentar hacer ejercicio físico siempre que puedo durante la semana porque ayuda a mi bienestar mental”.

La actriz ahora está dedicada a sus dos hijos. En mayo volvió al Festival de Cannes, 18 años después de ‘Match Point’, para el estreno de la cinta “Asteroid City”, de Wes Anderson.