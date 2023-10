Carlos Rivera es el esposo que todas merecemos y así acompaña a Cynthia con la paternidad

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están desbordando felicidad tras el nacimiento de su primer hijo juntos, León, quien llegó al mundo el pasado 3 de agosto y desde entonces ha mantenido a sus padres inmersos en el mundo de la paternidad.

Pese a que ambos han decidido mantener su relación bajo gran hermetismo y también lo han hecho con su hijo, cada tanto muestran un poco de lo que es su nueva vida y conversan de lo feliz que se sienten.

Y es que Carlos se ha encargado no solo de ser uno de los cantantes más queridos y halagados de México por su belleza, sino también por su caballerosidad y ahora por la manera en la que acompaña a su esposa en los primeros días de la llegada de un bebé los cuales suelen ser bastante fuertes para las madres, por todos los cuidados que implican y dolores postpartos.

Así vive Carlos Rivera la paternidad

Tras haber iniciado su gira ‘Un Tour a Todas Partes en Jalisco’, Carlos Rivera fue abordado por la prensa al regresar a la Ciudad de México y aprovecharon para preguntarle sobre cómo está viviendo los primeros meses de vida del pequeño León.

Lleno de orgullo y felicidad confesó que está viviendo el mejor momento de su vida y aunque ahora le ha tocado retomar sus compromisos laborales, contó que estuvo todo un mes sumergido en el cuidado del bebé, por lo que ahora ha estado desesperado por volver a casa y refugiarse en los brazos de su familia.

“La alegría más grande de mi vida es la que estoy viviendo en este momento, o sea, realmente yo creo que supera todo lo que yo había esperado y creído que significaba ser papá. Lo he vivido al 1000 por ciento, de hecho, estuve un mes entero que me dediqué a eso, ya regresé, pero sí, es diferente, mañana tempranito quiero regresar a mi casa, y eso me tiene muy feliz y muy inspirado también”, contó.

Sin duda, Rivera está en su mejor momento personal y profesional, pues además de haberse convertido en padre, inició su camino como empresario en su ciudad natal Tlaxcala, donde adquirió y restauró una casa histórica en Huamantla, transformándola en un hotel boutique.