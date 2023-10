Britney Spears pasó una ‘noche loca’ con Maluma y J Balvin

Britney Spears vive su libertad al máximo y está lista para el lanzamiento de su libro The Woman in Me, en el que revela sus memorias y será lanzado el 24 de octubre, por lo que se encuentra en Nueva York para eventos promocionales y una pequeña gira de prensa.

La llamada “Princesa del pop” ha estado en medio de la polémicas por sus bailes que comparte en redes sociales y ciertas actitudes, que mucho señalan son parte de una inestabilidad emocional.

Lo que llamó la atención durante este jueves es una fotografía que publicó el portal TMZ en el que se observa a Spears junto a Maluma y J Balvin y muhos se preguntan si la cantante está lista para entrar al mundo del reguetón.

Al parecer se encontró con los colombianos y decidió celebrar el próximo lanzamiento de sus memorias. Britney llegó a Zero Bond el miércoles por la noche para comer sushi y conversar con los dos músicos, posando con la lengua fuera y gafas de sol mientras los tres se sentaban juntos.

J Balvin y Maluma ciertamente son amigos, y lo han sido por un tiempo... pero la conexión con Britney es interesante considerando que nunca antes la habíamos visto saliendo con los músicos.

También es posible que simplemente estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo y decidieran unir fuerzas.

