“Ya anden”: Samadhi Zendejas y William Levy no ocultan la química y fans quieren emparejarlos

Desde hace semanas se rumora que Samadhi Zendejas y William Levy tienen más que una amistad propiciada por compartir en ‘Vuelve a mí’, dramático donde ambos son los protagonistas.

Además, han sido captados dando paseos juntos y yendo a cenar a restaurantes, lo que ha dado pie a las especulaciones, pero han sido las redes sociales la mejor vitrina para su complicidad.

Samadhi Zendejas Instagram: @samadhiza (Instagram: @samadhiza)

Tanto en videos promocionales, como en grabaciones personales o entrevistas, los dos actores derrochan mucha química pues no pueden aguantar las ganas de reírse, las miradas coquetas y hasta se sonrojan, dándole pie a los fans a fantasear con este romance.

Samadhi Zendejas y William Levy derrochan química

En una de las grabaciones compartidas por la actriz mexicana se nota claramente cuando le pregunta a su colega cuál es el problema más frecuente en el set. “Que siempre nos reímos”, dice él muy sonriente. “Hay un probema muy serio porque siempre nos estamos riendo”, agrega.

“Cuando nos volteamos a ver de frente no podemos evitar reírnos. Le digo ‘mírame la mejilla’ y así no nos reímos”, añade ella. “Hay muchas escenas donde no nos vemos por esa razón”, confiesa el cubano.

Ante esto, los internautas le pidieron a los famosos que “ya anden, harían una linda pareja juntos”, pero también les dicen que “eso se llama coqueteo”, “los ojitos de enamorada de ella dicen mucho”, “esto es un evento canónico”, “son síntomas de enamorados”, “se atraen mutuamente”, entre otros comentarios.

Esta química entre Samadhi Zendejas y William Levy también quedó de manifiesto en una dinámica de preguntas y respuestas que ella hizo en su Instagram donde no pararon las risas y también demostraron que compartir tanto tiempo juntos les ha permitido conocerse muy bien.

Solo el tiempo dirá si entre ellos existirá el flechazo, considerando la diferencia de edad que existe entre ellos, pues Samadhi tiene 28 años y el galán, 40.