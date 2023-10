Manuel Turizo pide a fans que guarden celulares en su show o se va y... ¡Se fue!

Manuel Turizo suele disfrutar todas sus presentaciones en vivo, pero en esta ocasión se volvió viral por estallar contra sus fans al hacerles una petición, y no hubo una respuesta positiva.

Durante uno de sus conciertos, el cantante perdió la paciencia tras exigir al público que guardaran sus celulares, “Disfruten del aquí”.

La figura del género urbano decidió hacer una pausa en el show al ver el gran número de celulares.

“Esta canción... Guarden esos celulares y disfruten del aquí. Guarde todo el mundo ese celular. Hey, rumbéatelo. Guarde ese celular, guarda, guarda, guarda, la cantamos y guarda en esa carajada si no, no cantamos un carajo y me voy ya de aquí”, comentó Turizo ante el asombro de los asistentes.

Manuel Turizo se enoja con fans y se va de su show

El artista señalaba con manos y señas que bajaran los aparatos, “mi pana, si no guardas el celular, nos vamos ya mismo” y ante la nula respuesta, pues dejó el micrófono en el piso y salió del escenario.

Algunos internautas aplaudieron su reacción, “La neta tiene mucha razón, es la verdad....!!! debería ser así en todos los artistas, porque no aprecia lo que es vivir un concierto con su propio ojos y tener las manos libres”, “Estoy de acuerdo con él, la gente en vez de vivir el momento... ajuro el cell en la mano”, “Ya no disfrutan de nada por estar grabando y se perdieron de todo”.

Mientras que otros calificaron de negativa la actitud del cantante, “Acaso que de gratis dio la entrada pues ellos pagan su boleto y pueden hacer lo que se les pegue la gana”, “Por ellos es que están donde están”, “Es que acaso el dio la entrada gratis”, “Tío, ellos pagan su boleto y pueden hacer lo que se les pegue la gana”, “Ridículo, él está allí para cantar no para dar órdenes”, “El que estaba grabando: Chale ya se nos fue el Turizo por no guardar el celular”.