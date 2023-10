Lolita Cortés fue diagnosticada con cáncer, así afronta la enfermedad

Lolita Cortés se mostró vulnerable en medio de una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, ya que reveló que hace poco fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo cual tuvo que someterse a una doble mastectomía y un tratamiento especializado.

La actriz ha destacado como una de las personalidades más populares de la televisión mexicana; sin embargo, suele reservar ciertos aspectos de su vida, por lo cual impresionó a sus seguidores luego de la confesión que realizó en vivo.

Lola Cortés

Lolita Cortés fue diagnosticada con cáncer

Con motivo del Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama, Lolita Cortés se reunió con los conductores de ‘Venga la Alegría’ para hablar del tema, revelando detalles de la cirugía que se realizó y el proceso que seguirá.

“Descubrieron que tenía un tumor con alto grado de malignidad en el seno izquierdo. Sacamos el tumor a los quince días y llega el doctor y me confirma que es cáncer, y me dice que teníamos que hacer una mastectomía, en tres semanas más se realiza y ahora estoy en cinco años en remisión”, dijo.

Al respecto de la doble mastectomía a la que se sometió, la artista mexicana mostró parte de los vendajes y la bolsa de drenaje que aún mantiene en su cuerpo; asimismo, comentó que sigue un tratamiento especializado, por lo cual se encuentra en remisión.

“He tenido días que me he roto, pero quiero vivir para convivir con mis hijos. Ahora que me hicieron la mastectomía doble, por eso estoy toda vendada porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido”, señaló.