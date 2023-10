Así sería el supuesto plan de Piqué y su padre para derribar a Shakira

Piqué Shakira aún no se ha librado del ex futbolista y sus padres (Instagram)

Ha pasado más de un año desde la mediática ruptura de Shakira y Piqué y la colombiana no se ha librado de este ni de sus ex suegros.

Desde que se mudó a Miami junto a sus hijos, los éxitos le han llovido a Shakira pero al parecer el escándalo la persigue. Si bien recientemente recibió el Michael Jackson Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards 2023, donde recordó sus años de trayectoria musical, su situación Fiscal en España y el estreno de su más reciente canción El Jefe, junto a Fuerza Regida, desataron el caos. Aparecente Piqué y su padre estarían aprovechando lo anterior para derribarla por completo.

Shakira / Lili Melgar La cantante vengó a su empleada. (Captura: Youtube)

La cantante no sólo salió de su zona de comfort musical al grabar un tema de regional mexicano sino que denunció una supuesta situación de abuso laboral por parte de Piqué hacia la niñera de sus hijos.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, canta mientras el videoclip se hace una toma en primer plano de la mujer en cuestión. El supuesto despido habría llegado luego de que la mujer diera aviso a Shakira de la infidelidad del ex futbolista con Clara Chía.

Tras esto, medios españoles salieron a desmentir que Piqué había despedido a Melgar y que ella se había ido a Miami para seguir trabajando con la colombiana por decisión propia.

Shakira La bailarina fue muy criticada en redes por señalar a la cantante (Instagram)

Varios ex empleados de Shakira salieron a denunciar supuestos maltratos que sufrieron cuando trabajaban para ella, entre estos, una ex bailarina y un modelo que apareció en uno de sus videos aseguraron que trataba mal a todos y no dio los pagos correspondientes. Asimismo, un cocinero relató que fue despedido por negarse a prepararle un pollo en la madrugada.

Shakira también se lanzó contra su ex suegro Joan Piqué

Tal y como lo hizo en la sesión con Bizarrap al mencionar a su ex suegra, Montserrat Bernabeú, Shakira no tuvo reparo en nombrar al padre de Piqué en la canción ‘El Jefe’. ”Dicen por ahí que no hay mal, que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa la sepultura”, fue la dedicación de la cantante colombiana al español.

Esto bastó para que Joan Piqué se uniera a su hijo para armar un plan de difamación contra ella, así lo aseguró el paparazzi Jordi Martín. Por ello, las denuncias de los ex empleados de Shakira no fueron ninguna coincidencia. Asimismo destapó que Piqué tendría un acuerdo con una televisora española para que esta hablara en contra de ella.

“Gerard Piqué es el dueño de la Kings League y la Kings League cierra un contrato con MediaSet España, que es Telecinco, por los derechos televisivos de la Kings League y qué casualidad que toda esta gente está saliendo en Telecinco, ¡qué casualidad!”, afirmó Jordi Martin en el programa Amor y Fuego.

Por otro lado, Martín salió a defender a Shakira. Este afirmó conocerla personalmente, lo que le permitió atestiguar que ella no tuvo que ver con lo que denuncian los ex empleados.

“En España, una chica que se llama Cristian Cárdenas ha sido la directora de los videoclips de la colombiana y dice que ella por contrato no permitía que los figurantes en los videoclips, en los rodajes, mirasen a la cara a Shakira, yo lo siento mucho, Rodrigo, y no es porque sea cercano a Shakira, pero en 13 años que he estado a su lado, lo puedo asegurar, eso es impensable”, manifestó.

Pero el paparazzi hizo una acusación aún más alarmante y es que señaló que el padre de Gerard Piqué es el responsable de un presunto fraude fiscal a la Hacienda Española por el que se está investigando a Shakira.