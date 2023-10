Selena Gómez sufrió un accidente con su vestuario

La famosa estadounidense Selena Gómez hizo sentir a la mayoría de sus fanáticos, identificados con un momento inesperado en su vida. Está relacionado con un accidente en vestuario donde se supo que derramó bebida en su pantalón.

“Derramé Coca-Cola en mis pantalones”, escribió SelGo junto a una foto en Instagram Stories.

Para muchos, esta imagen fue muy graciosa ya que los espectadores pudieron ver a una Selena más real y que le ocurren situaciones similares a las de cualquier persona.

La actriz, cantante y productora se sentó detrás de una cortina a analizar qué hacer justo en ese momento, pero fue más fácil estar en el piso, arroparse y escribir “I spilled coke o my pants”, lo que dio a entender que fue un momento vergonzoso del cual no sabía cómo salir.

Selena Gómez Se encondió detrás de una cortina porque manchó su pantalón.

La famosa con más de 430 millones de seguidores en Instagram tiene una vida llena de compromisos y proyectos, pero cada vez que actúa como alguno de sus tantos fanáticos, pone a arder las redes porque ratifica que está en los pies de otros.

Recientemente Selena estuvo compartiendo escenario con ‘ColdPlay’ y tuvo una aparición sorpresa en su concierto en Pasadena, California, para interpretar “Let Somebody Go” junto a la banda.

Lo cierto es que la celebridad impactó en su aparición porque desde 2016 no realiza ninguna gira por el mundo. Se ha dado a conocer que Selena Gómez lleva meses trabajando en la preparación de un nuevo disco, y en este momento de su vida se concentra en sus nuevas canciones, pero no aguantó sus ansias de volver al espectáculo musical y Single Soon salió en agosto de este año.

La cantante de 31 años agradeció a sus fans por todo el apoyo a su música.”Creo que tengo estándares”, explicó a Tony Fly y Symon de SiriusXM Hits 1 LA. “Y creo que ahora vivo en un mundo donde los chicos confunden los estándares con un alto mantenimiento”.