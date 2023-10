Ya no es solo José Emilio Levy: Ana Bárbara distanciada de sus padres porque no quieren a su novio Ana Bárbara está feliz con su novio Ángel Muñoz (Instagram: @anabarbaramusic / @aj_munoz8176)

En el mes de agosto se corrió la noticia de que José Emilio Levy, hijo de Mariana Levy y José María Fernández “El Pirru”, se había distanciado de su madre de crianza, Ana Bárbara, y arremetió contra ella acusando a su prometido de malos tratos y mantener encerrado a su hermano.

Lo hizo en el programa La Mesa Caliente, donde acusó al novio de la cantante, Ángel Muñoz, de supuestas actitudes hacia José María Fernández Ugalde ‘Chema’, el único hijo que la cantautora tuvo mientras estuvo casada con ‘El Pirru’.

“No me gustó cómo trataba (el novio de Ana Bárbara) a mi hermano José María y yo me fui alejando de él (…) Era como un encarcelado (el que vivía) mi hermano José María: no podía tener teléfono, no salía de fiesta, no salía con amigos”, dijo en su momento José Emilio.

Alejada de sus padres por el novio

Ahora es el padre de Ana Bárbara, Don Antero Ugalde, quien aseguró al programa “De Primera Mano” que no quiere conocer al prometido de su hija y que su relación la mantiene totalmente alejada no sólo de él, sino de toda la familia.

“De todos (está alejada), no sabemos nada de ella”, insistió, al tiempo que aseguró que había intentado ponerse en contacto con su hija para poder mediar y que volviera a acercarse con todos.

“No se comunicó conmigo para nada, le llamé y no me contestó, entonces ya no le llamo”, precisó Ugalde.

Sobre los rumores de que la propia Ana Bárbara le pidió a todos que no se metieran en su relación con Muñoz, el padre de la cantante reveló: “Algo comentó, pero en realidad nadie se está metiendo con él”.

Con respecto a la posibilidad de acercarse y conocer a Muñoz, dijo: “Ni lo conozco ni quiero conocerlo”.

A su madre “le dio la espalda”

Don Antero Ugalde también se refirió al distanciamiento de su hija con su madre, María de Lourdes Motta. “Parece que le dio la espalda a la mamá, eso me comentó la mamá”, confesó.

Esto causó sorpresa entre los conductores de Primera Mano, quienes aseguran que la relación de Ana Bárbara y su mamá ha sido siempre muy buena y que ella suele viajar de Estados Unidos a México a visitarla con frecuencia.

Sin embargo, ya hace varios meses que la cantante no viene al país. “Su mamá platicó conmigo y me dijo que Ana Bárbara le dio la espalda muy fea. Está enojada con ella”, insistió don Antero Ugalde, reseñó Univisión.

“¿Por qué estaría enojada?”, se le preguntó: “Pues no sé, algún comentario de la mamá, la verdad soy muy ajeno a todo, casi ni me quiero meter”, contestó.