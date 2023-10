Noelia confiesa que será madre con vientre de alquiler

Recientemente, la cantante Noelia dio a conocer que anhela ser mamá de varios hijos, pero a través de una gestación subrogada, por lo que se ha ido preparando desde hace varios años atrás para poder cumplir su deseo.

Sucede que la famosa de 44 años de edad, llegó a la Ciudad de México con el objetivo de prepararse para su participación en los 90′s Pop Tour y fue justo en el instante de su llegada cuando manifestó su deseo de ser madre, indicando que “pronto vendrán noticias”.

“El mío (vientre) no lo puedo alquilar porque me dedico a otra cosa, pero sí quiero, ya lo tenemos, pronto vendrán nuevas noticias. Sí tengo congelados mis óvulos y acá también (Jorge Reynoso) ya estamos preparados, para estar seguros porque me esperé mucho. Nosotros los dijimos primero y luego lo empezamos a hacer”, confesó la famosa.

Asimismo, ante la pregunta de si quería tener niño o niña, esta respondió que inicialmente quiere tener un varón, agregando además que su deseo es tener 3 o 4 hijos. “Primeramente quiero tener un varoncito y después Dios dirá, porque también está bonito tener una niña, pero de 3 a 4 voy a tener”, afirmó.

Cabe resaltar, que ella no es la única artista que ha planificado tener hijos a través de gestación subrogada, pues famosas como Sharon Stone, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, entre otros, por uno u otro motivo han optado por este método para formar su familia.

¿Qué es la gestación Subrogada?

La gestación subrogada es un método de reproducción asistida en donde la chica que gesta al bebé no será la madre del mismo, un proceso que también se le conoce como ‘Vientre de alquiler’. A este proceso se le considera un poco complejo desde el punto de vista ético y emocional, puesto a que en esta ocasión se rompe con la idea tradicional de como se forma una familia.

Primero que nada, se debe tener un previo acuerdo con la otra persona o pareja para poder llevarse a cabo el método, pues a esta se le colocará un óvulo ajeno al suyo para al final dar a luz a un bebé que será hijo o hija de otra persona.