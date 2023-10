Dayanara comparte su secreto para estar soltera y feliz a sus 48 años

Una nueva se sumó a la lista de celebridades que le pusieron fin a su romance. Se trata de la modelo y presentadora de televisión, Dayanara Torres, y el productor de televisión Marcelo Gama. Ellos tuvieron dos años y medio de un buen amor, pero este vio su ocaso a finales de septiembre, cuando la propia exMiss Universo anunció la separación, a través de su cuenta en Instagram.

“Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida, veo las relaciones de otra manera, si no son para siempre, son para enseñar. Siempre le agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mí. Y aunque ya no estemos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes. Seguiremos trabajando en proyectos importantes y siempre tendrá un lugar en mi corazón”, escribió Dayanara el pasado 22 de septiembre.

Pocos días después de contar su separación, Torres contó que se siente feliz en su etapa de soltera. Lili Estefan, su compañera de trabajo en el programa “El gordo y la flaca”, le consultó sobre cómo está con toda esta nueva realidad que ahora se instaló en su vida. Lili fue enfática al preguntar cómo se puede terminar una relación al tener casi 50 años.

“Es un poco difícil, pero a nuestra edad (48 años), en esta etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta de que está con la persona que es no es para ti, para el resto de tu vida, pues lo mejor es hablarnos como personas maduras, desearle lo mejor, y así ni el pierde su tiempo y yo no pierdo el mío”, le manifestó la ex de Marc Anthony.

Además, recalcó que “a esta edad no funciona tratar de cambiarlos (a los hombres)”, y agregó que le desea un buen porvenir a Marcelo, dejando ver que la separación, al parecer, fue en buenos términos. “Uno tiene que pensar en su futuro. La gente piensa que no estás feliz. Realmente yo soy feliz, soy una persona bendecida”, expresó con profunda tranquilidad.

En la conversación que tuvo durante el show, también indicó que no le gustaría que ninguna amistad pretenda presentarle hombres para que abandone la soltería, pues enfatizó: “Yo he pasado por cosas muy grandes en mi vida. Soy una persona feliz. Mi felicidad no viene de la persona con quien yo esté, Porque ya la tengo yo. (...) La gente no me busque, ¡estoy feliz sola, estoy trabajando estoy de vacaciones, pasándola bien, estoy con mis hijos. Estoy feliz!”.

Dayanara igualmente informó que tiene grandes planes hasta finales del 2023, por lo que está muy concentrada en esto y que para el próximo año hay un película en puerta. Pidió que no se preocupen por ella.