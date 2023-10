Galilea Montijo perdona a su padre fallecido con fuerte mensaje

Durante una de las recientes transmisiones del ‘Programa Hoy’, Galilea Montijo dedicó un desgarrador mensaje para su padre, quien falleció en el año 2021 a causa del Covid-19. Sucede que el pasado 27 de septiembre, los conductores del matutino realizaron una actividad en donde pidieron perdón a sus seres queridos, fue ahí cuando Montijo señaló que nunca tuvo una relación cercana con su progenitor y que tiene muy pocos recuerdos de él.

Asimismo, un poco después, la famosa indicó que en Instagram encontró un video con el que se sintió identificada, por lo que prefirió leer de manera textual lo que se encontraba en el material audiovisual.

“Más que pedirle perdón porque nunca hubo una relación (...) les voy a leer un video que me encontré y que lo explica bonito”.

Al pronunciar estas palabras, la conductora de televisión empezó a leer el texto que aparecía en el video. “Te perdono como mujer, como niña porque nunca tuve tu protección. Te perdono por vivir tan ausente, por necesitarte tanto por buscarte en cada mirada masculina”, dijo.

“Te perdono porque sé que estabas más herido que yo porque fue así tu capacidad de entendimiento, sé que la insuficiente no era yo. Te perdono papá así lo merezcas o no, porque el rencor duele y yo ya estoy sanando”.

Tras haber comentado estas palabras, uno de sus compañeros le preguntó si de una u otra manera le afectó el no haber estado con su padre, por lo que esta afirmó que su presencia le hizo falta en un momento, pero a medida que fue creciendo, empezó a dejar de sentir su ausencia.

“A lo mejor si le hizo falta mi niñita, de grande no sé porque si lo hubiera tenido probablemente no me hubiera convertido en la mujer que soy, fuerte y a veces frontal, eso lo aprendí de niña (Su ausencia) Me hizo muy dura, muy fuerte”, explicó Montijo.