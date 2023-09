Si te gusta ‘Yo antes de ti’, esta cinta con Sam Claflin te estrujará el corazón: es muy buena

Si has visto la cinta Yo antes de ti (Me Before You) y eres una romántica empedernida, es casi seguro que has llorado a mares, deseando tener un amor tan bonito como el de Louisa y Will.

Y es que además, es imposible no derretirse por Sam Caflin, quien interpreta al millonario frustrado Will, que termina teniendo un cambio de corazón gracias al amor de Louisa. El actor se consagró como uno de los galanes de la pantalla con esa cinta y aunque suele llevar una vida privada muy hermética, es un alivio saber que podemos verllo en más producciones románticas.

Yo antes de ti Una cinta que nos recuerda que no debemos conformarnos (WB Pictures)

Si te gusta Yo antes de ti, ésta es la cinta de Sam Caflin que no puedes perderte

Se trata de Love Rosie (Con amor, Rosie) en la cual Caflin comparte créditos con Lily Collins. Ésta es una historia de Rosie Dunne y Alex Stewart, dos amigos que han sido inseparables desde los 5 años. Ambos parecen estar hechos el uno para el otro sin embargo, a medida que crecen, la vida se empeña por separarlos y juntarlos una y otra vez, poniéndolos en el camino de las personas equivocadas y haciéndolos creer que ellos no podrían tener esa historia de amor que todos queremos.

¿Cuándo se darán cuenta de que están destinados a estar juntos? Es la gran interrogante que nos hacemos como espectadores.

Love Rosie Una cinta que te hará reflexionar sobre el amor (Lionsgate)

La película comienza con una escena de la fiesta de cumpleaños número 18 de Rosie en la que ella se emborracha y besa a Alex. Sin embargo, aunque él está sorprendido por lo que sucede y reconoce el hecho de que sus sentimientos por ella son más profundos de lo que alguna vez pensó, ella no recuerda lo que sucedió y el tema nunca se menciona. Por lo tanto, intenta ignorar sus emociones y la anima a aceptar la oferta de otro chico de ser su cita para el baile de graduación, y eso cambia el curso de lo que podría haber sido su historia juntos.

Love Rosie Lionsgate Films

A medida que avanza la película, ambos siguen caminos diferentes y se enfrentan a una serie de imprevistos, hasta encontrar el camino de regreso el uno al otro y a la vida que alguna vez idealizaron, incluso con todo lo que sucedió en el medio.

Love, Rosie puede parecer una comedia romántica adolescente trivial al principio, invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, y sobre cómo nuestra historia no está escrita. Es una historia sobre dejar que las cosas sean y estar en paz con los caminos que tomamos, dándonos cuenta de que al final todo encaja.