¿Indirecta?: Sandra Echeverría revela lo que busca en un hombre y deja mal parado a Leonardo

Sandra Echeverría comienza a disfrutar de su soltería tras haberle puesto fin a su matrimonio con Leonardo de Lozanne y volver a intentar solucionar sus problemas con terapias, lo cual terminó siendo misión fallida ante el desgaste de la relación. Fueron más de 10 años lo que compartieron juntos y fruto de su amor nació su hijo Andrés.

Aunque la actriz y cantante reconoció que actualmente no está en búsqueda de un hombre en su vida, no descarta volver a enamorarse por lo que detalló a través de un podcast que es lo que espera del próximo amor que la conquiste.

Echeverría ha hablado en varias oportunidades que no ha sido nada fácil el proceso de separación con el cantante, pero considera que pese a ello debían tomar caminos por separado para poder avanzar.

“Hubo una separación de 7 meses y luego regresamos, en esta segunda oportunidad yo di todo de mí, pensé en lo que yo hice mal y sugerí que fuéramos a terapia. No me puedo meter a contar todo lo que sucedió, pero me di cuenta de que aun cambiando todo eso no iba a funcionar… Yo sé que di todo de mí, fui la mejor esposa y la mejor compañera, traté de apoyarlo en todo lo que pude. La pareja siempre tiene que ser un equipo y cuando te das cuenta de que no están en ese canal hay que tomar la decisión porque finalmente seguimos jóvenes y hay que rehacer nuestra vida”, aseguró.

Sandra Echeverría y lo que espera en su próxima pareja

Sandra Echeverría no dudó en mencionar lo que espera de quien se convierta en su novio, entre ellas algunas fortalezas emocionales.

“Que sea feliz con él mismo, una persona apasionada con su vida, que esté completo, porque estando completo, creo que te va a poder apoyar, te va a poder amar y te va a poder dar todo”, resaltó.

Sus palabras fueron consideradas una indirecta para su ex, por lo que presumen que el cantante contaba con carencias emocionales que dificultaron el proceso de reconciliación.

De igual manera, la protagonista de ‘La Doña’ mencionó que no tiene apuro en encontrar un nuevo amor.

“Si yo estoy bien, si estoy bien trabajada, si estoy yendo con el psicólogo, si estoy trabajando todas mis debilidades, voy a estar bien con la otra persona, pero ya vendrá más adelante el diseño que haya para mí”, dijo.