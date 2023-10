Conductor de “Hoy” protagoniza pleito en vivo con bailarina que acusó a Shakira de malos tratos

Hace poco, Jenny García, la bailarina que acusó a Shakira de malos tratos y de no haberle pagado, protagonizó una acalorada discusión con un conductor del programa “Hoy”, quien le dijo que solo se estaba colgando de la fama de la cantante.

La bailarina concedió una entrevista al programa “Se te estuvo di y di” del canal de YouTube de Adela Micha, La Saga, donde contó su experiencia con la famosa barranquillera, y el vídeo de esa entrevista no tardó en viralizarse.

Por este motivo, fue invitada al programa “Hoy” para que dieran más detalles sobre este hecho que pasó hace ya varios años, pero ahí Sebastián Reséndiz le replicó que Shakira la había contratado cómo bailarina, no para entablar una amistad con ella.

Sebastián Reséndiz pone a Jenny García en su lugar y le recuerda que Shakira no tenía la obligación de ser su amiga

Durante una reciente transmisión del programa “Hoy”, Jenny García repitió lo que había dicho en La Saga, que la contrataron para hacer 12 presentaciones en los conciertos que realizaría Shakira en México en aquella época, así que Sebastián Reséndiz, uno de los cuatro conductores que la estaba entrevistando le replicó de la siguiente manera:

Parece que Shakira critica a los malos jefes, pero ella misma es uno según comenta Jenny García 😳🙃#Shakira #JennyGarcia pic.twitter.com/mJ8AIhW5S3 — Melody 🇲🇽 (@MelodyWork) September 25, 2023

“Me caes muy bien y este zarpazo me duele propinártelo, pero sí te estás colgando de la fama de Shakira. Ella te contrató para bailar, pero no para ser su comadre. Ella no tenía ninguna obligación”, expresó el conductor.

A lo que Jenny García le responde: “Pero, la educación. He trabajado con muchos artistas, con Emmanuel, con Lupita D’Alessio, con Moderatto, y todo mínimo es gracias, chicas, éxitos”.

Pero Sebastián Reséndiz se rehusó en creer su versión y dijo que había que respetar a Shakira, por lo que la bailarina mencionó que la colombiana efectivamente era una gran artista, sin embargo, el trabajar con ella la dejó con un mal sabor de boca y la desilusionó muchísimo.

Otra de las conductoras le mencionó que a lo mejor había puesto a la cantante en un pedestal y el ver que no fue tan amistosa, se desilusionó mucho de ella.