Por qué Cher ‘secuestró’ a su propio hijo y reflexiones que deja sobre ser mamá sobreprotectora

Cher volvió a estar en el centro de la polémica después que medios internacionales reportaran el presunto secuestro que organizó hacia su hijo.

Según Hola, cuatro hombres contratados por la artista se llevaron a Elijah Blue, de 47 años, del hotel en el que vivía dejando a su pareja sin tener conocimiento sobre el paradero del hombre por varios días.

¿Por qué dicen que Cher ‘secuestró' a su propio hijo?

Esta situación estaría motivada por las adicciones que tiene Elijah desde hace bastante tiempo, que comenzaron exactamente cuando tenía 11 años.

La versión más extendida es que Cher secuestró a su propio hijo para retenerlo en un centro de rehabilitación pues su comportamiento estaba siendo errante.

De hecho, fue encontrado inconsciente en un hotel de California el otoño pasado y se encontraba lidiando con la separación de su esposa, Marieangela King. Mientras pensaban reconciliarse y justo cuando compartían habitación, llegaron hombres a sustraerlo por la fuerza.

“El 30 de noviembre de 2022, la noche de nuestro aniversario de bodas cuatro personas entraron en nuestra habitación y se llevaron a Elijah. Uno de los hombres me dijo que les había contratado su madre”, — dijo la mujer en los reportes.

“Entiendo los esfuerzos de su familia para que esté bien y quiero lo mejor para mi esposo”, agregó en su declaración que ahora salió a la luz y que dejó atónitos a todos.

Cher no ha dado declaraciones al respecto, pero se lleva críticas por ser una madre sobreprotectora al punto de tener esta clase de conductas.

Los expertos afirman que la sobreprotección no es positiva en la crianza. Al contrario, ocasiona que los hijos sean totalmente dependientes, que no puedan hacer nada por su propia cuenta, sean incapaces de tomar decisiones por propia cuenta y afecta su autoestima porque no se sienten competentes o capaces.

Aunque las madres nunca desean ver a sus hijos sufrir, la realidad es que durante la crianza hay que internalizar que si en realidad los amamos, queremos que se conviertan en una persona de bien y quieres que más tarde sea un adulto feliz, no lo sobreprotejas.

Haz que se convierta en una adulto independiente, seguro de sí misma, con una autoestima alta, que sea capaz de tomar sus propias decisiones aunque, estas, no siempre sean las más acertadas y las que tu piensas que son las correctas.