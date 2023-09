¿Hizo enojar a seres poderosos? Yolanda Andrade asegura que le han hecho “brujería”

Yolanda Andrade no ha tenido el mejor de los años, pues desde hace algunos meses reveló que estaba lidiando con un aneurisma cerebral, situación que le ha hecho vivir oscuros momentos al no poder continuar con su vida normal.

Todo inició con supuestos problemas estomacales tras una hemorragia que pensó que la llevaría a la muerte y desde entonces los problemas de salud no han parado para la presentadora, lo que la ha llevado a pensar hasta en lo peor.

Y es que luego de enfrentar una cirugía a causa de la aneurisma, Yolanda vio cómo la cara se le “derritió” después de que se le desinflamó el ojo, situación que la ha mantenido con un tratamiento de nueve meses. Sin embargo, ella considera que detrás de su estado de salud hay algo más.

Yolanda Andrade sospecha de ser víctima de una brujería

Ante las constantes recaídas de salud que ha vivido, Yolanda Andrade no descarta ser víctima de una brujería tras los extraños eventos que experimentó durante el punto más crítico de su enfermedad desafiaban cualquier explicación lógica.

La presentadora de Montse & Joe ha dejado a sus seguidores sorprendidos al sugerir durante una entrevista que su enfermedad pudo haber sido provocada por seres poderosos debido al abrupto deterioro que ha presentado, aunque desconoce quien pudo haberla sometida a tanto daño.

“Tuve unos episodios bien raros porque me empezaron a decir: ‘Tú tienes un trabajo, una brujería, un no sé qué, un hechizo’, fíjate que no fue así de que fui con el curandero para que me dé el remedio de eso”, declaró.

Pese a la dura situación que le ha tocado atravesar, Yolanda ha luchado contra la enfermedad con mucha fe en Dios, por lo que se ha acercado a misa para orar y pedirle también a la Virgen de Guadalupe fortaleza.

“(Me ayudaron) Las misas, el creo en Dios, el no estar pensando eso, mi fe, la Virgen de Guadalupe... O sea, de verdad, ¿qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte?”

Dentro de los síntomas con los que le tocó lidiar a Yolanda se encuentran primeramente un fuerte dolor de cabeza, diarrea y vómito con sangre, los cuales habían confundido con una gastritis severa.

Sin embargo, más tarde se le inflamó debajo del ojo lo que llegó a ser confundido con un tumor, pero finalmente fue descartado.