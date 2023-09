Nuevo empleado de Shakira expone el mal pago y destratos que sufrió en su video de Monotonía

Shakira sigue siendo tema de conversación tras lanzar su tema ‘El Jefe’ donde expone a los empleadores que humillan y explotan a sus empleados, y aunque fueron muchos los que la aplaudieron por alzar la voz por los abusos que muchos padecen, hay quienes han decidido “desenmascararla” y exponerla como una de esas personas.

Distintos medios españoles han contado con fuertes declaraciones de personas que aseguran haber trabajado con la cantante colombiana y aseguran que vivieron un infierno a su lado tras las exigencias y mal pago a los que los sometió.

Luego que una Cristina Cárdenas una exempleada de la famosa confesará que Piqué ha sufrido por culpa de ella y expusiera que era una mala jefa, al igual que lo hizo una bailarina, ahora un nuevo hombre se ha sumado a los fuertes testimonios en contra de la diva de 46 años.

Shakira y el presunto maltrato a los modelos de ‘Monotonía’

Fue en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ donde habló uno de los bailarines que participó en el video de la canción ‘Monotonía’ y sorprendió con sus declaraciones.

El modelo que se identificó como Álex, decidió mostrarse de espaldas para no ser reconocido, reveló que la jornada de grabación para el segundo tema que Shakira dedicó a Gerard fue bastante extensa y que le pagaron apenas 55 euros por las 8 horas que trabajó, lo que consideró una tarifa baja.

Para hablar de los demás hay que tener el culo muy limpio



Aqui la tienen a la "jefa" ejemplar... pic.twitter.com/NQcvByMXRj — 🩷CUENTA FAN🩷Clara Chia y Gerard Piqué🩷 (@ClaGerFans) September 27, 2023

Aunque aclaró que no tuvo problemas con ella recalcó que los encargados de la producción les advirtieron a todos los integrantes del staff que no podían tener contacto visual con ella, ni siquiera los que tenían un plano cerca de la colombiana.

“Por ocho horas de trabajo cobramos 55 euros, y la verdad fue una jornada bastante complicada. Nos decían que no podíamos mirarla a la cara, en ningún momento podríamos mirarle. Nos decían que no podíamos hablar con ella directamente. De hecho, mi compañero que se cruza con ella en el video tuvo que hablar con el coordinador para pactar cómo se iban a chocar. Lo único que nos pidieron fue eso”, sostuvo.

La periodista Lorena Vázquez agregó que aunque intentaron contactarse con el entorno de Shakira le han respondido que en este momento no quieren entrar en esos temas.

Las palabras de Álex aumentan la mala fama que mantiene Shakira como jefa, pese a la letra de su nuevo tema y al espacio que le dio en el video a Lili Melgar, la niñera de sus hijos, de quien mencionó que no recibió la indemnización al ser despedida por los Piqué.

“Era nefasto el trato. Cuando pones por contrato que los figurantes se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared cada vez que pasas, no hay más palabras. Cuando dices que nadie te mire a los ojos, ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional. Shakira es una mujer con muchas fobias e inseguridades. No sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard”, sentenció Cristina Cárdenas.