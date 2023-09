¿Es un anillo de compromiso? Maluma comparte una foto con su novia que encendió las alarmas de sus fans

Maluma se casa. Es lo que pareciera informar de forma indirecta en sus redes sociales. El ‘Pretty Boy’ comparte una serie de fotos en su cuenta de Instagram, en donde muestra los momentos que disfrutó en viaje de placer en la playa con su novia Susana Gómez.

A medida que se avanza en las fotos, aparecen imágenes de Maluma y su pareja disfrutando del mar en un paisaje paradisiaco.

La última foto fue la que llamó la atención, pues sale una imagen de Maluma impresa y de fondo, desenfocada, sale lo que pareciera ser la mano de Susana Gómez con un enorme anillo justo en el dedo que va la joya de compromiso.

Maluma no aclara la situación, pero en los comentarios sus fans enloquecieron posteando palabras relacionadas a esa última foto. “¿Qué es ese anillo? Vení a explicar”, “¿Noté un anillo por ahí?”, “Espero que ese anillo sea de amistad y no compromiso”, “Juan Luis, espero que ese anillo no sea lo que pienso”, fueron algunas de las frases que se leyeron en la publicación.

El 24 de diciembre del 2021, Maluma oficializó su romance con Susana Gómez, con quien ya tenía meses saliendo, según las fuentes cercanas del cantante colombiano.

Susana Gómez es una arquitecta colombiana que ya hacía parte de la familia desde hace años, ya que era amiga de todos los Londoño. Ella y Maluma llevaban una gran amistad, pero después de tantos años, parece que cupido los flechó.

Teniendo en cuenta que ella no hace parte del mundo de la farándula, su relación ha sido bastante privada en redes sociales, además que muchos dicen que Maluma aprendió que no siempre compartir fotos y ser abierto con sus relaciones amorosas es el mejor camino. A pesar de ello, finalizando el 2021 el cantante nos sorprendió con una fotografía, borrosa pero tierna, en donde le dada un romántico beso a Susana por navidad.