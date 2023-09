Daddy Yankee se encuentra con su hija en Puerto Rico después de 6 años: ¿Por qué estaban separados?

Daddy Yankee está de fiesta por el emotivo encuentro con su hija, en Puerto Rico, después de seis años. Jasaeelys Marie llegó a la Isla del Encanto pata estar con su papá durante todos estos meses y presenciar los últimos conciertos de “El Rey” en su vida artística.

Daddy Yankee y Jasaaelys

No es que Daddy Yankee y su hija no se habían visto más. Lo que sucedía era que sus encuentros se daban en otras partes del mundo. Jasaeelys se fue de Puerto Rico hace seis años y no había regresado más. Se fue a vivir en Orlando (Estados Unidos), en donde hizo crecer su emprendimiento como una reconocida maquillista.

Tanto Daddy Yankee como Jasaeelys mostraron el gran recibimiento que le hicieron en el aeropuerto y en el hogar que tienen en Puerto Rico. Telemundo reseña que un numeroso grupo de personas la esperó en la terminal aérea (incluyendo el mismo DY), y prácticamente en caravana la acompañaron hasta su casa, donde la esperaba una fiesta con una suculenta comida.

@jesaaelys LLEGAMOS A PUERTO RICO 🇵🇷🥰✨❤️ MIREN COMO NUESTRA FAMILIA NOS RECIBIÓ!!!! 😭🥹 que mejor que toda tu familia y amistades te reciban wow de verdad que fue una sorpresa bien especial 🥺🫶🏻 #welcomehome #puertorico #moving #mudanza ♬ original sound - Jesaaelys

“Llegamos a Puerto Rico, miren cómo nuestra familia nos recibió. Qué mejor que toda tu familia y amistades te reciban. Wow, de verdad que fue una sorpresa bien especial”, escribió la empresaria.

Jasaaelys no está de visita en Puerto Rico. Junto con su pareja deciden dejar Orlando después de seis años y hacer una nueva vida en la Isla del Encanto.

“Sentía que si seguía viviendo aquí iba a botar años, básicamente en soledad. No solo mi familia vive allá, sino la familia de Carlos y sus amistades. Todo nuestro núcleo y nuestro support system está en Puerto Rico”, explicó la hija de Daddy Yankee en sus redes sociales.