“No te metas con Luis Miguel”: Fans tunden a Sergio Mayer por ‘burlarse’ en video de TikTok

Sergio Mayer / Luis Miguel El actor usó un audio de Luismi pero no gustó. (Ethan Miller/Instagram: (@sergiomayerb) / Getty Images)

El romance de Luis Miguel con Issabela Camil es uno de los más recordados de su época y no precisamente por lo mediático que llegó a ser sino por la manera en la que ocultaron su amor por tantos años. Es por ello que Sergio Mayer, ahora esposo de la actriz, ha aprovechado la rivalidad con el Sol de México para crear contenido.

Y es que si bien Luis Miguel e Issabella lograron hacer sus vidas por separado e incluso tener hijos con otras parejas, su romance cobró rellevancia nuevamente tras la serie de Netflix del cantante donde quedó en envidencia que ella fue uno de sus más grandes amores.

Es por ello que el ex Garibaldi ha sido comparado en varias oportunidades con el intérprete, y ahora ha decidido bromear con un iconico momento de la infancia de Micky, pero no ha causado mucha gracia entre sus fans.

La burla de Sergio Mayer con audio de Luis Miguel

Luis Miguel inició desde muy pequeño en el medio artístico y aunque su fuerte siempre ha sido la música, también se le pudo ver incursionando en la actuación como es el caso de la película ‘Ya nunca más’ donde pierde la pierna.

Esta escena ha sido replicada en redes convirtiéndose en un gran meme, por lo que Sergio aprovechó para realizar un divertido video donde se le ve en el comedor de su casa destapando una bolsa de plástico en la que se esconde un pollo rostizado al cual le faltaba una pieza de carne.

@sergiomayerb_ Como cuando wendyguevara nicolaporcella y barbiejuarez se servian antes que todos en lacasadelosfamosos No importaba si lo escondias teaminfierno ♬ sonido original - chero💫

“Mi pierna, mi pierna. Dios mío, ¡mi perna!”, se escucha en el audio mientras que el esposo de Issabela Camil imita a la perfección al buscar su trozo de pollo.

Aunque el Tata aclaró que se trataba de una broma que le recordaba a sus días dentro de La Casa de los Famosos, y muchos se lo tomaron con humor a otros no les causó mucha gracias y le pidieron que “con Luis Miguel no se meta”.

“Sergio no se metan con Luis Miguel”, “Con el niño no”, “Y Luis Miguel ni la existencia de ese tipo”, “La venganza de Mayer”, “El Tata ya es amigo de Luismi”, son algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que Mayer aprovecha la fama del ex de su esposa para crear contenido pues ya se le vio hacerlo en el reality show donde bromeó al pedir que no se metan con Luis Miguel luego de escuchar el nombre del intérprete entre sus compañeros.