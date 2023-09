¿No olvida a Christian? Humberto Zurita revela por qué nunca se casará con Stephanie aunque ella sí quiere

Humberto Zurita y Stephanie Salas son una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo, que han formado una hermosa relación y ya tienen más de un año.

Aunque al principio mostraban poco de su amor en redes, pero ahora, lo presumen sin importar el qué dirán y dejan ver que están muy felices juntos, demostrando que la edad no te impide amar.

Sin embargo, por muy enamorados que estén, casi que parecen dos adolescentes, han dejado claro que no habrá boda, al menos por lo pronto.

Humberto Zurita explica por qué no se quiere casar con Stephanie Salas

Aunque Humberto Zurita se ha mostrado muy enamorado, dejó claro que no se quiere casar con Stephanie Salas y no lo ve en su futuro.

Muchos aseguran que es porque sigue amando a su exesposa, Christian Bach, quien falleció en febrero del 2019, pero él aclaró cuál es la razón.

“Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor, que se casen los jovencitos. Nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo”, dijo el actor en una reciente entrevista para la revista TV y Novelas.

Esto ha generado polémica y hasta lo han llamado “anticuado”, pues consideran que la edad no les impide casarse y no tiene nada de malo.

“Pero qué anticuado este señor, como que ya no se usa eso”, “me suena más a excusa que a verdad, porque no tiene mucho sentido lo que dice”, “está un poco raro esto, ni que tuvieran 80 años, y aún así, no tendría nada de malo”, “no entiendo lo que dice este señor, si no se casa es porque no quiere”, y “me huele a excusa jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de todo, Humberto aseguró que Stephanie ha significado una bendición en su vida y se siente muy feliz a su lado.

“Yo trabajé con ella desde que tenía 20 años y nunca la vi con otros ojos, quizá porque yo estaba casado o porque soy más grande que ella. Ahora estamos viviendo una vida muy plena, muy padre, yo en una segunda oportunidad, estamos felices, siempre la respeté, pero eso de boda no, al que le acomode”, destacó el actor.