Tekashi se muestra como el mejor padrastro y aseguran que Cattleya no necesita a Anuel

Yailin, la más viral, causó furor en redes sociales luego que diera a conocer el rostro de su hija Cattleya, su hija con Anuel AA, tras seis meses de su nacimiento. La cantante decidió lanzar su nuevo tema ‘Mía’ y mostrar a su bebé al tratarse de un tema dedicado a ella, por lo que enterneció las redes sociales.

“Hola mundo conozcan a mi Cata Mía vayan a Youtube”, escribió en el video donde aparecen madre e hija juntas.

Aunque la pequeña cuenta con un gran parecido a su padre AA, ha sido Tekashi el que se ha llenado de ovaciones por el apoyo y acompañamiento que le ha dado a la Chivirika durante los primeros meses de su bebé.

Tekashi presume su faceta como padrastro

Yailin se puede ver cantándole a su hija, quien ha sido su gran fortaleza en medio de su polémico divorcio con Anuel, a quien acusó de haberla golpeado durante su embarazo. Para su nueva canción y video ha contado con el apoyo de su pareja Tekashi 6ix9ine.

Como era de esperarse, el rapero apareció en el video cuidando y jugando con la bebé, y por si fuera poco se encargó de que el escenario del audiovisual fuese perfecto para que su novia y su hija grabaran.

Los internautas no han tardado en elogiar la labor que ha tenido el estadounidense como novio de Yailin, pues en su peor momento la ha ayudado a crecer musicalmente y también la ha acompañado en sus primeros pasos como madre, por lo que se ha ganado el título del “mejor padrastro”.

“Hay mucha envidia y miseria. Soy el mejor en lo que hago, así que lo entiendo. Este vídeo es para los que no soportan y opinan. Ya descansen, que mañana hay que trabajar”, dijo el cantante.

Y es que incluso hay quienes se han atrevido a mencionar que Anuel no hace falta en la vida de Cattleya, pues su madre y Tekashi se han encargado de darle una verdadera familia.

“Yo solo sé que padre nunca ha sido quien engendra sino quien cría, yo a él lo amoooooo”, “Se te ve mucho el amor que sientes por ella, eso se llama ser un verdadero hombre”, “El novio, Manager, productor, director y padrastro”, “Con un padrastro así, no se necesita un padre biológico”, “El mejor padrastro”, “Padre no es quien engendra padre es quien cría”, “Papá es quien cuida y proteja y siempre está, no quien te hace! Dios le bendiga!” o “Padre es quien cría”, son algunos de los comentarios.

La cantante dominicana aprovechó el momento para agradecerle a su novio por todo lo que hace por ella y por su hija.

“Gracias a mi Danny, @6ix9ine que lo haces todo. Nada es imposible contigo a mi lado. Y gracias a mi equipo que se que no es fácil trabajar conmigo”, comentó la artista, mencionando también al cantante y compositor cubano Lenier Mesa.