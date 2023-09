Taylor Swift tiene el curriculum amoroso más deseable: ¿quiénes han sido sus parejas?

Taylor Swift no solo es admirable por sus logros en la música, por los récords que rompe y por ser considerada una de las artistas más importantes en todo el mundo, sino que también su vida amorosa ha alcanzado cifras importantes, sobre todo que tiene en su lista a algunos de los hombres más guapos y deseados de todo el planeta.

La cantante estadounidense puede presumir su curriculum amoroso a sus 33 años, que incluye una serie de nombres que no pasan desapercibidos.

Taylor Swift tiene la habilidad de recuperarse rápidamente de las rupturas amorosas. (Christopher Polk)

Luego de su ruptura con Joe Alwyn a principios de 2023, a Taylor Swift se le relacionó con el vocalista de The 1975, Matt Healy. Si bien, se vio al músico en varios shows de la cantautora de Pensilvania, nunca se confirmó que tuvieran algo más que una amistad, y en todo caso, fue un amor fugaz.

Ahora, la estrella musical parece que encontró un nuevo amor con Travis Kelce, el jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL. Este fin de semana, Taylor fue vista en los palcos del estadio Arrowhead junto a la madre de Travis.

Taylor Swift ha encontrado inspiración en sus relaciones amorosas para crear su música y ha cautivado a sus seguidores con sus letras emotivas y personales. A través de los altibajos de su vida amorosa, demostró su habilidad para transformar sus experiencias en canciones que resuenan con su público.

También, la cantautora suele reponerse en corto tiempo del desamor, eso es celebrado por sus seguidores.

Lo cierto es que cuando Taylor Swift inicia una relación, hay dos cosas que van a ocurrir: sus fans van a opinar sobre ella y, si hay ruptura, habrá una canción de regalo.

Lista de las parejas más famosas de Taylor Swift

Joe Jonas (2008)

Uno de los primeros novios conocidos de Taylor Swift, pero solo duró unos meses. En su momento se informó que su ruptura fue calificada como dramática, pues señalan que finalizó con una abrupta conversación telefónica, según confirmó la propia Taylor.

Taylor Lautner (2009)

Se conocieron en el set de la película Valentine’s Day. Se dice que la canción Back to December fue inspirada en su relación.

Lucas Till (2009)

Participó en el video musical de la canción You Belong With Me de Taylor Swift, lo que llevó a que comenzaran a salir durante un corto período de tiempo.

John Mayer (2010)

Este noviazgo finalizó de manera polémica debido a la reacción negativa de él cuando ella escribió la canción Dear John.

Jake Gyllenhaal (2010-2011)

Ellos tuvieron su primer encuentro a mediados de 2010 y meses después formalizaron su relación, pero su amor duró solo tres meses. Se cree que tras la ruptura los temas All Too Well y We Are Never Ever Getting Back Together, están inspiradas en Jake.

Conor Kennedy (2012)

Un paparazzi de la revista Us Weekly reveló su relación tras una fotos de ambos juntos en Hyannis Port, Massachusetts. Poco duró su amor, pero la separación fue amistosa.

Harry Styles (2012-2013)

Intenso, breve y muy mediático fue este romance entre las estrellas de la música que no pudieron sostener ante la constante intromisión en su vida privada.

Calvin Harris (2015)

Se conocieron en los Elle Style Awards en febrero de 2015 y confirmaron su relación poco después. Se pensaba que sería su pareja por un largo tiempo, pero duró menos de un año.

Tom Hiddleston (2016)

El actor que interpreta a Loki parecía ser el bueno, porque se le vio conviviendo con la familia Swift. Su romance inició al salir después de la Met Gala, donde fueron fotografiados besándose.

Joe Alwyn (2017-2023)

La relación de Taylor Swift con Joe Alwyn fue una de las más duraderas y privadas. Se conocieron en el Met Gala y mantuvieron su romance en secreto durante varios años. Su separación fue amistosa.