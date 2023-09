Wendy Guevara afirma que Rosalía es su amiga cercana

Tras haber ganado ‘La Casa de los Famosos’, Wendy Guevara continúa aumentando su popularidad, generando diversos comentarios por parte de los miles de usuarios que la siguen en sus redes sociales y que además se mantienen pendientes de sus ‘En Vivo’, en donde la influencer aborda diferentes temas.

En esta oportunidad, Guevara sorprendió a todos al afirmar que tiene un importante vínculo con la cantante española Rosalía, quien en los últimos años también ha sabido ganarse la admiración y el cariño de su público.

Y es que, la joven influencer anunció que constantemente ha interactuado en sus redes sociales con la intérprete de ‘La noche de anoche’, y en ocasiones, le ha comentado diversas historias o publicaciones que realiza.

¿Rosalía y Wendy Guevara son amigas?

Durante el reality show de Televisa, algunas celebridades dieron a conocer en sus cuentas oficiales que son fanáticos de Wendy Guevara y, de hecho, fue ella misma la que indicó que Rosalía la felicitó por haber ganado en ‘La Casa de los Famosos’.

De esta manera, la integrante de ‘Las Perdidas’ anunció que Rosalía se ha declarado su fan número uno y que nunca se pierde de sus divertidos Videos, señalando en uno de sus Live que en diversas ocasiones la famosa le enviado audios en donde le indica que su contenido le parece divertido y que nunca se lo pierde.

“Pues la Rosalía muy linda (...) le he mandado mensajes a varias artistas que me estuvieron apoyando, (...) me mandó audios, donde me dice cosas bien bonitas, me dijo ‘Wendy tú no sabes yo como me divierto con tus videos, te amo de verdad’”, indicó Guevara durante el ‘En vivo’, aunque en el momento no mostró dichos mensajes, razón por la cual algunos con la duda de saber si esto es cierto.