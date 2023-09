¿Nicola podría abandonar México ante problemas legales?

Nicola Porcella se ganó el cariño de todo México luego de haber participado en La Casa de los Famosos, reality en el que logró llegar al segundo lugar y el que lo ha impulsado a la fama, tras haber abandonado Perú, su país natal.

“El novio de México” como lo han llamado comienza a sumar proyectos en la televisión mexicana, como presentador y próximamente podría destacar como galán de telenovelas, ante el gran atractivo físico y el carisma que posee.

Sin embargo, en las últimas horas se ha podido conocer que Nicola posee algunos problemas legales, los cuales lo alejan de sus planes, y sus seguidoras están a la espera de conocer que sucederá.

Nicola Porcella y los problemas legales que enfrenta

Nicola Porcela, el modelo de 35 años, fue entrevistado en el programa Todo para la mujer, donde dio a conocer que una persona registró su nombre ante las autoridades, lo cual le ha traído algunos problemas.

Según mencionó, acudió a las instalaciones del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), organismo encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, para registrarse ante dicha autoridad, pero al llegar se encontró con la gran sorpresa que alguien más ya había inscrito su nombre artístico como una marca.

“Están registrando mi nombre. Ahorita tengo que mandar a un abogado para que, por favor, no registren mi nombre. Mil cosas están pasando. (...) Están registrando mi nombre como una marca. Entonces, no soy yo. Me están llegando muchos papeles, y no soy yo”, declaró.

En medio de sus declaraciones también habló sobre todo el hate que ha recibido tras haber formado parte del Team Infierno y haberse alejado de sus compañeros: Wendy Guevara, Poncho De Nigris, Apio Quijano, Sergio Mayer y Emilio “Halcón” Osorio, pero él decidió exponer sus razones.

“Me apoya muchísima gente, pero hay mucha gente tirando hate por temas del Team Infierno. El team Infierno ha sido una etapa muy bonita de mi vida, pero ahora cada uno está haciendo su carrera distinta… Yo creo que cada uno estamos creciendo solos. Entonces no le tiren hate a nadie. (…) La verdad es que nos llevamos todos súper bien. Yo los quiero mucho”, mencionó para resaltar que no existe problema entre ellos.

Aunque los seguidores del exfutbolista se alarmaron al ver que estaba envuelto en problemas legales, lo cierto es que ya se encuentra trabajando en ello y se espera que pueda continuar con sus planes a futuro.