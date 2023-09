Yalitza Aparicio fue la imagen de Cartier: brilló en medio de la selva y con lujosas joyas

Protagoniza la película “Roma” llevó a la fama a la mexicana Yalitza Aparicio a la fama. Ser nominada a mejor actriz en los premios Oscar del 2019 le abrió muchas puertas y le cambió la vida para siempre. Pasó de ser una maestra de preescolar para convertirse en artista, a Embajadora de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas.

Yalitza ha usado su fama para alzar la voz contra la discriminación, el racismo, defender a los indígenas y otras causas sociales. Pero, también para ser la imagen de importantes casas de moda de lujo del mundo. La más reciente fue Victoria’s Secret, anunciada la semana pasada a través de un comercial en blanco y negro afirmó que se siente “segura, única y poderosa”.

Sandra Weil, Rodarte, Miu miu y Alberta Ferreti han sido algunas de las marcas y diseñadores que ha vestido a la actriz originaria de Oaxaca. Aunque la lista no se queda ahí, ya que otras firmas la tienen dentro de sus estrellas embajadoras, como: Roland Mouret.

En el 2020, posó en un sensual vestido rojo de Dolce & Gabbana para la fiesta que ofreció la revista Vanity Fair, después de los Oscar. Igualmente, se vistió con las creaciones de Michael Kors, en el 2019, para desfilarlo en la alfombra roja de la Semana de la Moda de Nueva York. Además, deslumbró con seis vestidos en los Latin Grammys del 2020, todos de la diseñadora Carolina Herrera.

Esto no para allí, ya que su fama la llevó a ser imagen de Prada en los Critic’s Choice Awards de 2019. Y desde hace tres años es presume sus prendas Cartier y también de Dior.

Lujosa humildad

La actriz de 29 años compartió este martes 19 de septiembre su joyería Cartier, como parte de la promoción de la colección Panthère de Cartier, que lanzó la marca la semana pasada. Aparicio lució unas espectaculares pulseras y anillos, que valen unos 63200 USD (un millón 100 mil pesos mexicanos).

Y aunque fue aplaudida por Andrea García, Laura Pausini y Claudia Martín, y algunos de sus seguidores, los haters no faltaron para reclamarle y humillarla: “Ahora quiere hacerse la indígena después de vestir pura moda europea por años”, “La ha pasado vistiendo ropa de grandes marcas europeas, en vez de apoyar a los diseñadores mexicanos”, pero sus fans la defendieron.

“Ella es indígena y no va a dejar de ser indígena nomás por vestirse diferente”, “Se nota tu clasismo y racismo al decir que las personas indígenas al decir que las personas indígenas no tienen derecho a usar ropa de renombre” y “La que puede, puede; y la que no, critica”, fueron algunos de los mensajes que usaron para callar a la hater.