¿Qué pasará con los hijos? Tiziano Ferro anunció su divorcio y enfrenta una batalla legal

Tiziano Ferro sorprendió al anunciar su divorcio con Victor Allen, con quien se casó en julio de 2019 y convivía en Los Angeles (EE.UU.). Ambos habían formado una familia junto a sus dos hijos, por los que ahora lidiaran con una batalla legal para conocer quien se queda con la custodia.

Allen y Ferro se conocieron hace seis años y tuvieron una boda íntima en Sabaudia, en la costa del Lacio (centro de Italia). El esposo del cantante ha sido bastante reservado con su vida pero se conoce que trabajó como consultor de Warner Bros y actualmente es propietario de una agencia de marketing.

“Comenzó hace un tiempo una dolorosa separación de Victor. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos. Hace poco iniciamos los trámites de divorcio. Es un momento delicado, en el que toda mi atención se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos, quienes actualmente pasan la mayor parte de su tiempo en casa conmigo”, escribió.

¿Qué pasará con los hijos de Tiziano Ferro?

Tiziano Ferro se convirtió en padre de dos niños: Margherita e Andrea en 2022 y ahora que se encuentra en medio de su separación, decidió pausar todos sus compromisos laborales para darle prioridad a sus pequeños, a quienes no puede llevar a Italia, según él mismo ha confesado.

“Por el momento no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia. Por eso, con gran tristeza, me veo obligado cancelar los compromisos adquiridos con vosotros y con Mondadori para presentar mi primera novela: una cita que había estado esperando toda mi vida (...)”, agregó.

Sobre la vida privada del cantante italiano se conoce muy poco, al igual que la de sus hijos, por lo que se desconoce cómo lidiaran con la custodia de los pequeños.

Te recomendamos: Famosos que prueban que una familia puede ser diversa pero con mucho amor

Sin embargo, se pudo conocer que Tiziano no pudo registrar a sus pequeños en Italia debido a que su país no permite que los niños cuenten con dos padres del mismo sexo, por lo que decidió no incluirlos. Es por ello que no puede viajar con ellos.

“Cuando fui al consulado italiano para inscribirlos en el registro civil, ese formulario en el que se excluía el nombre de Víctor fue como una bofetada. Así que nunca los registré. En estas condiciones que distorsionan la realidad de su existencia en el mundo, no tendrán pasaporte italiano”, señaló.