Myrka Dellanos propone que se junten Aracely y Paloma para arreglar las cosas

Myrka Dellanos fue novia de Luis Miguel del 2003 al 2005, y siempre ha dicho que guarda gratos recuerdos del cantante. La conductora volvió a ser tendencia al declarar que defiende a Luis Miguel y a su actual pareja Paloma Cuevas tras las declaraciones de Aracely Arámbula.

La periodista cubanoamericana reaccionó a los comentarios hechos por la madre de los hijos de Luis Miguel, durante el programa La mesa caliente de Telemundo. Dellanos salió a la defensa de El Sol y señaló que Paloma es su amiga.

“Ya que ella conoce a Paloma de hace tanto tiempo, como la conozco yo, es hablar con ella que sea ella la que hable y diga ‘¿por qué no nos juntamos?, ¿por qué no dejamos de lado todo este enojo y el hablar mal de la persona?, unirnos, para el beneficio de los hijos”, finalizó la presentadora de televisión. — Mirka Dellanos

“Quiero quitarme el sombrero de periodista, ponerme el de amiga. Una de las cosas muy importante es que no se mencionen a las niñas de Paloma, son menores de edad. Aracely habló de ellos, pero Paloma siempre ha escogido tenerlas en un lugar donde están completamente protegidas, incluso en su divorcio ella no habló de sus hijas”, fueron los primeros comentarios de Myrka.

Durante el encuentro con la prensa, Arámbula señaló que sus hijos le cuestionaron porqué su padre convivía con las hijas de su novia Paloma, y no iba a la escuela de ellos. La actriz se refirió a Cuevas como su “comadre” y a su exesposo, el torero español Enrique Ponce como su “compadre”.

“La madrina oficial de Miguel, el niño mayor de ellos, es Natalia Echevarría y Miguel Alemán”, dijo la conductora, así desmintiendo que Cuevas y su exesposo hayan sido los padrinos del hijo de Luis Miguel.

En La mesa caliente, Dellanos agregó: “Ella está hablando de la ‘comadre novia’. Realmente Paloma y Enrique, entre otras parejas, estuvieron al frente, pero fue algo realmente figurativo, como amigos de la pareja. Es importante esclarecer que Paloma conoce a Luis Miguel. El papá de Paloma y el papá de Luis Miguel eran amigos, ellos se conocen desde niños. La amistad viene de Paloma y Luis Miguel realmente, no tiene que ver con Enrique Ponce. Eso es importante”.

La copresentadora agregó que Arámbula y Cuevas no fueron grandes amigas: “Miguel, el hijo mayor tiene unos 16 años de edad y ya Aracely y Paloma no se han visto en esos 16 años, o sea que ella no tiene una amistad real con Paloma y no es la comadre oficial tampoco”.

Lo cierto es que la polémica sigue y más involucrados siguen opinando sobre el deber de Luis Miguel como padre; así como su manera de llevar su actual relación.

