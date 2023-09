Ex de Larisa Mendizábal acepta públicamente que fue infiel y le falló

Augusto Bravo, ex de Larisa Mendizábal, finalmente decidió hablar públicamente del escándalo de infidelidad y lo hizo a través de las cámaras del programa “Ventaneando”, para disculparse públicamente con su ex y el hijo de ella.

Pero antes de ello, fue captado por primera vez en público con su actual pareja, Adianez Hernández, quien todavía sigue casada con Rodrigo Cachero, quien a su vez fue pareja y tuvo un hijo con Larisa Mendizábal.

¡Se filtran imágenes de Adianez con su nuevo galán, Augusto Bravo, en una fiesta luego del escándalo de infidelidad! 😱📺 #VLA #EstoyAlerta @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/NRL46UjXDQ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 19, 2023

Las imágenes de Augusto Bravo y Adianez Hernández fueron publicadas en el programa “Venga la Alegría”, y estaban en la fiesta de cumpleaños de la hija de Gary Centeno y su esposa Lorena, quienes son amigos de la exparticipante de “Survivor México”.

Augusto Bravo se disculpó y no quiso hablar de su relación con Adianez Hernández

“Mi relación con Larisa fue increíble. Obviamente el que falló al final fui yo. Ella no, el que falló fui yo. Me hago responsable. Yo soy el culpable y no tengo nada más qué decir”, dijo Augusto Bravo ante las cámaras de “Ventaneando”.

⚡ Así inició la relación entre Adianez Hernández y Augusto Bravo; exhiben que siguen juntos https://t.co/BLINW8Zkp2 pic.twitter.com/TJm1gVRr8Q — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) September 16, 2023

Los conductores dijeron que no había sido la primera vez que se ponían en contacto con el ex de Larisa Mendizábal, pero este rehusó a hablar con ellos, hasta ahora que quiso hacer públicas sus disculpas.

Augusto Bravo afirmó que ya le pidió perdón a Larisa Mendizábal y a su hijo, quienes son los verdaderamente afectados de todo esto, pues le abrieron las puertas de su casa y corazón durante once años y les falló.

Así que ahora aprovechaba la oportunidad para disculparse públicamente con ellos, también con Rodrigo Cachero, pero que no sabía qué más hacer para calmar el hate en las redes sociales, donde ha llegado a recibir amenazas de muerte incluso.

Asimismo, Augusto Bravo quiso dejar en claro que esta entrevista no era una invitación al resto de medios para que lleguen y quieran hablar con él, pues pronto compartirá un vídeo dando su versión de los hechos.