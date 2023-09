Muere Billy Miller, actor de ‘CSI’, ‘NCIS’ y ‘Suits’

El pasado domingo 17 de septiembre, la revista Variety reportó la muerte del actor Billy Miller a los 43 años de edad tras haber luchado contra una depresión maníaca. Cabe señalar que el actor perdió la vida el día viernes 15 de septiembre e iba a cumplir 44 años el día 17 del mismo mes.

Billy Miller comenzó su carrera como modelo y varios años más tarde, se abrió paso en la industria del entretenimiento al participar en la telenovela “All My Children”, posteriormente alcanzó la fama gracias al papel de Billy Abbot en “The Young and the Restless” lo que lo llevó a ganar tres premios Daytime Emmy.

Por otro lado, Billy Miller también participó en “General Hospital”, “Suits”, “NCIS,” “The Rookie”, “CSI: Crime Scene Investigation” y “Castle” y tuvo una aparición en la cinta “El Francotirador” (American Sniper).