La danza de Shakira en los VMAs no fue coincidencia: oculta un poderoso significado

Shakira se convirtió en la reina absoluta de los MTV Video Music Awards. Desde su aparición en la alfombra roja al lado de sus hijos Sasha y Milan, quienes en todo momento demostraron ser sus más grandes admiradores.

La superestrella colombiana fue honrada con el premio MTV Michael Jackson Vanguard Award, convirtiéndose en la primer latina en ser honrada con esta mención que en años anteriores han recibido Madonna, DavidBowie, Beyoncé, Rihanna, Justin Timberlake y Jennifer Lopez, entre otros.

Shakira Los hijos de la cantante también acapararon los reflectores (Mike Coppola /Getty)

“Gracias. Muchas gracias, es increíble recibir esto de parte de mi amigo. Es una gran sorpresa”, dijo ante el público que no dejaba de gritar su nombre en señal de apoyo. Gracias MTV por ser una parte importante de mi carrera. Tenía sólo 18 años”, dijo haciendo referencia a la edad que tenía cuando sus canciones comenzaron a sonar en el canal. “Hoy quiero agradecer a las personas que han sido clave en mi carrera visual, así como socios. Simplemente no podría vivir sin ellos. A mi disquera, por siempre apoyarme. Muchísimas gracias, y a las mujeres maravillosas que han trabajado conmigo, que no sólo son brillantes, sino que me han educado, desafiado e interpretar muchos papeles”.

Shakira enloquece a todos los asistentes con su actuación

La colombiana no sólo fue a recibir su merecido premio, también llevó a todos a un viaje épico con los mayores éxitos de su carrera como She Wolf, Te Felicito, Whenever, Wherever, Ojos Así, Objection, Hips don’t mentira y Sesión de música vol. 53. Fuego, bailarines, cuchillos, danza del vientre, sensualidad y pasión, ¡no se podía esperar menos de Shakira!

Shakira La presentación de la colombiana en los VMAs desató la euforia (Mike Coppola/Getty)

No es ningún secreto que la colombiana ha añadido elementos de su herencia árabe a su trayectoria musical. Ella es conocida por sus movimientos de cadera y por utilizar vestuarios alusivos a la danza del vientre.

Se cuenta que cuando Shakira tenía solo cuatro años, acompañó a su padre a un restaurante de Medio Oriente en Barranquilla, donde escuchó por primera vez música árabe. Quedó encantada con el ritmo del tambor utilizado en la música tradicional árabe, el doumbek (o darbuka o tabla) y especialmente en la danza del vientre.

Uno de los momentos que llamó la atención durante su presentación en los VMAs, además de sus famosos movimientos de cadera, fue cuando apareció bailando con cuchillos, desatando un sin fin de teorías sobre lo que podría significar.

El significado detrás de la danza de Shakira en los VMAs

No fue coincidencia ver a Shakira haciendo esta danza con cuchillos en mano, después de todo, es parte de la tradición árabe. En la danza del vientre, la espada o sable y las dagas son elementos comunes y la colombiana hizo una demostración de la llamada Raqs Al Sayf, una danza procedente de Egipto cuyo significado surge de diversas historias.

Una de ellas cuenta que era una danza homenaje a la Diosa Neit, madre del sol Ra. Ella era una diosa guerrera símbolo de la destrucción de enemigos y apertura de caminos. Otros cuentan que era para honrar a la diosa de la justicia Maat, que además representaba la verdad, el orden social, cósmico y estacional.

Esta danza también era realizada por los soldados que conmemoraban sus victorias bailando con sus espadas al ritmo de los tambores como símbolo de fuerza y sabiduría, algo que posteriormente adoptaron las mujeres.

Sin duda, el ver a Shakira representar esta danza después de todo por lo que ha pasado en el último año, hace pensar que es una forma de decirle al mundo que está lista para seguir luchando, protegiéndose de los enemigos y abriendo puertas hacia nuevas oportunidades que no dejará pasar, tal y como lo ha hecho en toda su trayectoria.