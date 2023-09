¿Indirecta? Yanet García comparte sorprendente foto tras el compromiso de su ex con Martha Higareda

Yanet García, también conocida como ‘La Chica del Clima’, es una presentadora, modelo y creadora de contenido que comparte, mediante sus redes sociales qué es lo que realiza todos los días. Entre todos sus posteos, en las últimas horas se comenzó a viralizar la indirecta que realizó la mujer al conocer el compromiso de su ex.

Te recomendamos: ¿Perroni se burló? Fan golpea a Anahí en el rostro durante presentación de RBD

Sí, la regiomontana subió un par de fotos que sorprendieron a sus más de 15 millones de seguidores. Algunos internautas aseguran que todo ocurrió por el anuncio entre Martha Higareda y Lewis Howes, exnovio de García.

De acuerdo con la misma Yanet, Lewis le fue infiel con la protagonista de ‘No manches Frida’, por eso, algunos admiradores tomaron las fotos como una indirecta a los recién prometidos. La influencer posó con un corto vestido negro que dejó ver su gran figura, asimismo, acompañó su outfit con unas botas negras que pasaban de la rodilla.

Sigue leyendo: ¿Tenía Only? Exponen video íntimo de candidata que ofrecía contenido exclusivo

Algunos internautas recordaron las palabras de la modelo de OnlyFans: “Terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Marta”, confesó a una fan que vivió una situación similar y finalizó con un “no salgas con alguien solo para llenar un vacío. Es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación”.