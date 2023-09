“Hay apoyo, falta talento”, burlas a Mar de Regil por estos bocetos y su debut como diseñadora en Nueva York

Mar de Regil, la hija de Bárbara de Regil se ha convertido en blanco de críticas desde hace mucho tiempo, y ahora protagoniza una nueva polémica.

Y es que la han acusado de plagiar sus pinturas, y además venderlas a muy alto precio y aunque trata de seguir adelante y triunfar con su talento, no deja de recibir críticas.

Recientemente, la joven de 19 años debutó como diseñadora en la Fashion Week en Nueva York y las redes no la perdonaron.

Critican y se burlan de Mar de Regil por su debut como diseñadora en Nueva York

Mar de Regil representó a México en Estados Unidos en el New York Fashion Week 2023 y recientemente presumió sus bocetos y diseños en redes, pero recibió crueles críticas.

“Todo es un proceso🍓 y uno muy bonito ❤️‍🩹❤️‍🩹”, escribió la joven en una publicación de Instagram donde mostró algunos de sus bocetos y resultados de sus diseños.

“Hay apoyo pero hace falta talento”, “pinta mejor de lo que diseña”, “si tienes bien distorsionada la realidad”, “mar te amo, pero como diseñadora no tienes nada “nuevo” que ofrecer en la industria, no tienes estilo solo sigues tendencias”, “Y vendrán cosas peores, dice la biblia”, “Qué ropa tan culera”, “Es neta que nadie le puede ser sincero a esta niña? Nadie le puede decir que no tiene talento?”, y “Ahhh con razón están feos los vestidos”, fueron algunos de los crueles comentarios en redes.

Mar de Regil La joven presumió sus bocetos en redes pero la criticaron (@marderegil/Instagram)

Sin embargo, hubo quien la defendió y pidieron que ya no la ataquen más, pues es una joven que está triunfando y además, ella misma mostró a través de sus publicaciones que no le importa lo que digan de ella, ella lo está disfrutando al máximo.

Aunque la critiquen, Mar sigue presumiendo sus logros en sus redes, y se muestra feliz y orgullosa de sí misma y lo que ha logrado hasta ahora, al igual que su madre, Bárbara de Regil.