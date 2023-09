El resurgir de Demi Lovato: ¿por qué fue tan aplaudida en los VMAs?

Demi Lovato es una guerrera y lo demostró con su participación en los MTV Video Music Awards 2023 en los que derrochó sensualidad y poder sobre la alfombra roja y el escenario.

La estrella llegó para promocionar “Revamped”, su nuevo álbum que incluye versiones rock de muchos de sus éxitos como Heart Attack, Sorry Not Sorry y Cool for the Summer.

Lovato lució su larga cabellera negra hacia atrás y un vestido ajustado con el que se desplazó por el escenario haciendo alarde de su seguridad y sensualidad. Siempre sonriente, lanzando besos a la audiencia y sin titubear un segundo pese a la dificultad de sus canciones, la cantante dejó claro que este es su poderoso resurgimiento.

El oscuro pasado de Demi Lovato

La cantante ha estado en el mundo del espectáculo desde muy pequeña y fue una de las figuras Disney más grandes de los 2000 sin embargo, como sucede con muchas estrellas infantiles, los excesos en su adolescencia la llevaron a tocar fondo.

El caso de Demi Lovato es uno de los que más ha estremecido el mundo actual de las celebridades pues desde corta edad comenzó a sufrir desórdenes alimenticios, trastornos mentales y abuso de drogas.

Demi Lovato La cantante se enfrentó a sus adicciones (Instagram)

La fama llegó fácil para ella con su carisma, encantadora sonrisa y poderosa voz con lo que destacó entre un mar de estrellas de la época dorada de Disney Channel, participando al lado The Jonas Brothers, Selena Gomez y Miley Cyrus. Sin embargo, fuera de cámaras llevaba una vida muy difícil con un padre distante debido a su su trastorno bipolar y esquizofrénico, además de que batalló con problemas de abuso de drogas y alcohol. Por otro lado, su mamá sufría de desórdenes alimenticios, lo cual en conjunto, afectó a la pequeña Demi.

Desde los 8 años Demi empezó a sufrir de desórdenes alimenticios. Comía todo el tiempo y en grandes cantidades, lo que la llevó a subir de peso. En la escuela esto la llevó a sufrir de bullying por ser considerada “gorda”, al grado de que tuvo que salirse de la escuela para evitar que la vieran.

Demi Lovato La cantante se enfrentó a sus adicciones (Instagram)

Durante su adolescencia, la cantante sufrió un accidente automovilístico que la obligó a tomar pastillas recetadas para aliviar el dolor. Según declaró ella misma, fue ahí donde comenzaron sus problemas de adicción, incluso dijo a Refinery 29 que había momentos en los que “no podía estar una hora sin consumir cocaína”.

En 2018, Lovato fue trasladada de urgencia al hospital después de una sobredosis de heroína, tras haber estado seis años de sobriedad.

El renacer de Demi

Demi Lovato La cantante tuvo un oscuro pasado del cual se recuperó (Instagram)

En el año posterior a su sobredosis, Lovato se mantuvo mayormente fuera del centro de atención para concentrarse en ella misma y su recuperación. Después de luchar contra un trastorno alimentario, Lovato se ha centrado en no permitir que la comida o su peso la lleven a un lugar oscuro nuevamente.

Desde 2022 regresó a las andadas grabando nuevo material, además de incursionar en campañas de apoyo a la comunidad LGBT, así como a personas con trastornos alimenticios y mentales.

La vida de la cantante ha cambiado por completo, incluso tras ser diagnosticada con trastorno bipolar. Hoy está enfocada en su carrera más que nunca y aunque se alejó de la actuación, su faceta como cantante ha dado grandes frutos.