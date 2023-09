Silvia Pinal, una diva que está orgullosa de sus 92 años de edad

Hace unos días, Silvia Pinal reapareció en redes sociales junto a su hija Sylvia Pasquel en la que se vio muy lúcida, arreglada y maquillada para dar un paseo. La primera actriz mexicana cumple 92 años este 12 de septiembre y, pese a los rumores sobre su salud, se encuentra disfrutando de su familia.

Una vez lo dijo María Félix: “Diva es algo inventado, pero yo no fui fabricada. La vida me hizo y me hizo posiblemente muy bien. No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan encima los años, sino a caerme yo misma”, algo que también va de la mano con Silvia Pinal.

Silvia Pinal: 92 años de éxitos y drama de la vida real. (Fotos: Archivo Familia Pinal.)

Fortaleza

Silvia Pinal nunca pensó que a sus 92 años sería la cabeza de una familia, que genera una gran cantidad de información, sobre todo controversias que van más allá de su carrera artística como, recientemente, su nieta Frida Sofía.

La dinastía Pinal es una familia como todas, que conlleva momentos de gloria, enfrentamientos, alegrías, tristezas y éxitos, pero la primera actriz se mantiene como la columna fuerte en la familia.

Amor y dolor

Silvia Pinal y sus hijas han sorteado pruebas difíciles, relaciones complicadas y grandes éxitos en sus carreras profesionales y personales. La dinastía ha estado bajo los reflectores, sea por las polémicas, los proyectos exitosos o los enfrentamientos dentro de los integrantes de la famiia. Desde Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Viridiana Alatriste, Stephanie Salas hasta Frida Sofía y Michelle Salas han protagonizado historias que han marcado la historia del entretenimiento en México.

Nadie puede negar el legado de cada una de las integrantes de la familia, ya que cada una tiene sus propios episodios de vida qué han generado escándalos y polémica en el medio; incluso, algunos especialistas han señalado que no existe otra familia tan atacada y tan resistente a los juicios públicos.

Leyenda viva del cine y la televisión

Silvia Pinal forma parte de una generación de actores y actrices que marcaron la Época de Oro del cine mexicano, además de la televisión. Ella mantiene amistad con varias estrellas como María Victoria, Luz María Aguilar, Silvia Pinal, Rosita Arenas, Jacqueline Andere y Norma Lazareno, quienes suelen reunirse en la Ciudad de México.

Estas actrices de la Época de Oro lograron desquiciar al más hombre más sosegado o ecuánime dentro y fuera de la pantalla, además de mostrar su rol como mujer fatal, su inocencia, timidez o seducción que permanecen intactos en su legado; ahora viven su madurez y su edad junto a sus familias.