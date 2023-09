¿Sí hay amor? Ex de Ninel Conde habla de su relación con Geraldine Bazán, es todo un caballero

Geraldine Bazán y Giovanni Medina, ex de Ninel Conde, fueron vinculados sentimentalmente hace unos días atrás luego de ser captados juntos en un teatro de la Ciudad de México a donde acudieron a ver ‘Vaselina con Timbiriche’.

Ambos se encontraban con sus respectivos hijos, y al estar los dos solteros, no dudaron en aparecer rumores de una posible relación, pese a que en las imágenes que se viralizaron en redes sociales no se les ve ningún acercamiento a la actriz y al empresario.

Tras la ola de comentarios que han aparecido, Giovanni no dudó en confesar la verdad de lo que sucede entre ellos, dejando claro lo caballeroso que es.

Esto dijo el ex de Ninel Conde sobre su romance con Geraldine Bazán

Giovanni Medina no se quedó callado frente a las especulaciones y el pasado fin de semana dejó en claro qué tipo de relación tiene con la actriz de 40 años.

“Tengo muchas amigas. Geraldine es una mamá que yo admiro mucho. Nuestros hijos son amigos y, a veces, coincidimos en actividades; en fiestas infantiles y demás. Pero sí. Igual que otras amigas que tengo, (Geraldine) es una mamá que admiro muchísimo”, aclaró.

Sobre las imágenes donde se les ve juntos dejó claro que solo se trató de una coincidencia.

" Coincidimos ahí (en ‘Vaselina con Timbiriche’); nos quedamos de ver ahí. Los niños se llevan muy bien; entonces, siempre hay que fomentar la amistad”, agregó.

Para el ex de Ninel las amistades son muy valiosas por lo que le gusta mantener el vínculo con algunas de ellas, en este caso con Geraldine.

“La verdad es que siempre hay que cuidar las amistades. Es nada más eso. Lo demás sería una especulación. Lo que pasa es que los medios de comunicación me han relacionado con diferentes personas; nunca he hablado de nadie”, recordó.

Medina mencionó que no le gusta estar en medio de las habladurías por lo que solo se ha pronunciado en pocas oportunidades por el caso de su hijo, más no por las parejas que ha llegado a tener a quienes trata con gran respeto.

“En su momento, hablé del tema de mi hijo (Emmanuel) porque estaba obligado a hacerlo; pero, realmente, nunca he hablado de ninguna pareja cierta o inventada. No, me he expresado por respeto a ellas y, en este caso, no va a ser distinto”, alegó.