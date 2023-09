Mientras Pablo Lyle está en prisión su esposa se muestra cariñosa en las redes con otro hombre

Hace apenas unos meses el actor mexicano, Pablo Lyle fue condenado a 5 años de cárcel, 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por la muerte de un hombre en un altercado de tráfico.

Mientras el juicio se desarrollaba en la ciudad de Miami, su esposa Ana Araujo aseguraba en la audiencia que Lyle “no es un hombre violento” y que lo que le hizo a la víctima (Juan Hernández) no lo define como persona.

“Estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para muchos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor, tu sufrimiento y tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas. Eso es Pablo”, expresó Araujo en la audiencia que se realizó en febrero.

Para ese momento los rumores de separación entre Araujo y Lyle, eran muy fuertes, pero nada confirmado hasta esta semana que la madre de los hijos del actor mexicano publicó en sus redes una imagen que dejó claro que su relación había terminado.

Romance a la vista

Mientras Lyle cumple con sus años de condena en una cárcel del condado de Miami-Dade, Araujo disfrutaba de unos días románticos con un hombre que resultó ser el fotógrafo Marco Lavin.

Mientras Pablo Lyle cumple su condena en prisión su esposa se muestra cariñosa en las redes con otro hombre El hombre es el fotógrafo y estilista Marcos Lavin (Instagram: @anaaraujof)

La madre de los hijos de Lyle compartió este lunes 11 de septiembre en sus historias de Instagram una fotografía en la que se le ve abrazando a Lavin.

Gracias a que ella etiquetó su usuario en la red social se sabe que se trata de Marco Lavin. De acuerdo con la información de sus diferentes perfiles, él es estilista profesional.

El pasado 8 de septiembre, la emprendedora colgó en su ‘feed’ una serie de instantáneas, tomadas durante un viaje a Oaxaca, México, y en una de ellas sale un individuo, posiblemente el también fotógrafo.

Para más pruebas, Lavin recurrió a los comentarios del ‘post’ para dejar un emoji de fuego, el cual Araujo contestó con uno de corazones unidos.

¿Quién es Marcos Lavin?

Marco es fundador de Seaside Hair en Mazatlán, Sinaloa, ciudad donde Ana radica con sus hijos, Aranza y Mauro, desde hace varios meses.

En la plataforma digital oficial de su negocio, Marcos colgó un video en el que se le observa realizándole un corte de cabello a la ‘influencer’.

“Un ‘refresh’ para mi morra”, es parte de lo que escribió Lavin en la descripción de la publicación, a la cual Araujo reaccionó con tres emoticones, dos de carita enviando un beso y uno de corazón rojo.