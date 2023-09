Madre de Octavio Ocaña se va con todo contra exnuera por nueva relación: qué dijo y por qué la llaman tóxica

Ana Lucía Ocaña, la madre de Octavio Ocaña se encuentra en el ojo del huracán luego que diera unas declaraciones sobre su exnuera.

Y es que hace unos días quien fuera novia del actor, Nerea Godínez, presentó a su nuevo novio, Diego Alejandre, en sus redes, a casi dos años de la muerte del actor.

“Y así el 23 de Agosto se volvió único ❤️‍🩹 Llegaste a ponerle color a mi vida🌈”, escribió la joven en sus redes con algunas fotos.

Y además le ha dedicado mensajes de amor con románticas fotos. “A veces llegan personas a tu vida que simplemente están dispuestas a reparar lo que ellos no rompieron, sin preguntar, sin señalar y sin juzgar ❤️‍🩹✨️ te amo piojo”, dijo Nerea.

Ante esto, muchos la han criticado, y una de ellas ha sido la madre del fallecido actor, quien se fue con todo contra Nerea y mostró su molestia y decepción.

Qué dijo la madre de Octavio Ocaña sobre su exnuera, Nerea Godínez, tras su nueva relación

Durante una entrevista a la revista TV Notas, Ana Lucía Ocaña expresó su molestia y descontento por la relación de su exnuera Nerea Godínez con Diego Alejandre y aseguró que no le guardó luto a su hijo.

“Ella tiene derecho a hacer su vida. Es una muchacha que no juzgo, ni critico. La apoyé. Ayudó mucho a mi hijo en cosas emocionales. Puede rehacer su vida. No. Desde la primera semana que mi hijo murió ella estaba de fiesta. Andaba en Jalisco, con amigas, alzaba su shot. ¡Eso no es guardar luto! Pero no tenemos derecho a juzgarla”, dijo Ana Lucía Ocaña.

Además, acusó a su exnuera de “querer robar cámara” y de tener diferentes parejas. “Claro, Es falta de madurez. Ella siempre ha querido ¡robar cámara! Además, siento que Nerea no es estable en sus relaciones. Este no es el primer galán. Nosotros investigamos y ella andaba con uno y otro”.

Y también la criticó por tener una página de OnlyFans, que abrió desde que falleció Octavio, según dijo. “Que es liberal. Me mandaron fotos de que ella estaba en OnlyFans desde la muerte de mi hijo”, dijo.

Ante esto, muchos la han criticado y la llaman “tóxica”, ya que aseguran que su hijo falleció hace casi dos años y la joven tiene derecho a rehacer su vida amorosa.

“Ya 2 años y no le parece que es guardar luto? En mi barrio al mes ya tienen otro 😂”, “La vida continúa ! Y ella es joven y siempre lo llevará en su corazón”, “que exsuegra tan tóxica, se piensa que ella no tiene vida, es joven y merece volverse a enamorar”, “Que esperaba q la muchacha se quedara sola toda la vida”, “Pues que quiere la señora que la ex- siga llorando? . Creo que la señora está mal”, y “Es una mujer súper joven que está en todo su derecho de rehacer su vida”, fueron algunos de los comentarios en redes.

