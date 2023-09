La Gaviota vuela alto en Venecia: Margarita Rosa de Francisco fue premiada a sus 58 y es ejemplo de elegancia

La actriz colombiana, Margarita Rosa de Francisco, quien interpretó a Gaviota en la exitosa telenovela “Café con aroma de mujer” (1994), a sus 58 años sigue cosechando éxito en el mundo del entretenimiento.

En esta oportunidad, la colombiana recibió su premio a mejor actriz en la sección Horizontes del famoso Festival de Cine que se realizó en Venecia.

Margarita Rosa fue galardonada por su magistral actuación en la película Paraíso, donde interpreta a una narcotraficante colombiana que vive en Roma con su hijo, y cuya vida cambia drásticamente con la llegada de una joven compatriota.

El filme italiano, dirigido por Enrico Maria Artale, recibió también el premio a mejor guión, reseñó la revista People.

“Se lo agradezco a mi país, que me lo ha dado todo, profesional y personalmente”, expresó al tener el galardón en sus manos.

Siguiendo las reglas de la elegancia de más de 50

Pero De Francisco no sólo destacó en Venecia por ser una de las premiadas más importantes del evento, también dejó claro que de estilo y elegancia ella es de las mejores representantes.

La famosa se presentó a la gala con un elegantísimo traje negro estilo tuxedo, de aire masculino, con una blusa blanca sin cuello y botones negros, que completó con unos aretes largos con perlas y unos zapatos de tacón.

Además, dejó su cabello corto, ondulado y medio canoso suelto y peinado hacia atrás, el estilo que aplaude la diseñadora venezolana, Carolina Herrera, quien entre sus consejos asegura que después de los 50 no se usan melenas largas.

De Francisco usó un maquillaje bien natural, con un poco de rubor, delineado de ojos y brillo labial en tono malva, la sencillez y la elegancia dejó a todos impactados a ver a la actriz colombiana lucirse en la alfombra roja.

Margarita Rosa ha dejado claro a sus seguidores que no teme envejecer y que esta ha sido una etapa de aceptación y liberación en torno al miedo al paso del tiempo.

“El espectáculo de mi envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más Botox, no ponerme rellenos ni nada de eso. Esto curiosa de ver el proceso de mi envejecimiento”, dijo en un video para TikTok que acumula más de 8 millones de vistas.