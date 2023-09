Cynthia Rodríguez y su poderoso mensaje de acompañamiento a todas las mamás en el post parto

Cynthia Rodríguez está viviendo a plenitud su maternidad luego de haberse convertido en madre hace un mes junto a Carlos Rivera, tras la llegada de su hijo León, quien ha enamorado a sus seguidores cada vez que ambos presumen alguna fotografía del pequeño. La actriz ahora conoce el verdadero significado de ser madre y ha compartido una linda reflexión en sus redes sociales.

Aunque la también presentadora se convirtió en madre apenas hace unos días, sigue luciendo igual de espectacular que siempre y de apoco va retomando sus compromisos laborales, al tiempo que disfruta del crecimiento de su retoño. Recientemente colgó en su cuenta en Instagram una postal donde presumió su esbelta figura.

Con un look otoñal, Cynthia conquistó a sus fans, dejando claro que sigue siendo una referente de la moda en México ante su impecable estilo lleno de glamour y elegancia.

Cynthia Rodríguez y su mensaje de apoyo a las madres

La maternidad no es tarea fácil y ahora Cynthia Rodríguez lo sabe perfectamente, es por ello que mientras se mostraba esplendida en redes sociales con su look compuesto por un blazer rojo, camiseta negra, con jeans de tiro alto ajustados y tenis blancos aprovechó para lanzar un poderoso mensaje de acompañamiento a las madres donde deja claro que un hijo necesita una madre fuerte.

“Cuando me convertí en mamá hace un mes recibí mensajes hermosos pero hay uno que recuerdo cada día cuando despierto y antes de dormir: Los hijos necesitan mamás felices, no perfectas. ❤️ Si eres mamá y me estás leyendo quiero decirte que lo estás haciendo increíble! Mi respeto y admiración a todas las mamás que me leen”, comentó.

Sus palabras se llenaron de mensajes de elogios y felicitaciones y fue el de Carlos Rivera el que enamoró a los internautas, pues dejó claro lo enamorado y orgulloso que está de la madre de su retoño.

“Para Leoncito y para mí eres perfecta. Eres la mejor mamá del universo”, comentó.

Los usuarios también la enaltecieron y mencionaron que cualquiera que esté en su lugar estaría igual de feliz al tener a su lado a uno de los hombres más guapos de México y al conservar su sensual figura.

“Estas casada con Carlos Rivera como no vas a estar feliz”, “Si yo tuviera tu cara, tú cuerpo, tú dinero y a tu marido también sería la más feliz”, “Al igual que tú, me he esforzado por cada día hacerlo mejor, y quiero decirte que lo estoy logrando, somos un gran equipo!”, comentaron.