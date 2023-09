Evelyn Beltrán saca de dudas a sus seguidores tras rumores de separación con Toni Costa

Durante los últimos días los rumores de separación entre Evelyn Beltrán y Toni Costa no paran. A pesar de que comparten sus momentos en redes sociales y lo felices que conviven como pareja, para algunos internautas, la relación está quebrada. Para darle un giro a esos comentarios, la llamada ´Bichota’ demostró que están más juntitos que nunca.

Para dejar más en claro que la polémica de su ruptura no es cierta, la modelo escribió en sus historias:

“Sí estoy con Toni. Ya casi son dos años juntitos”, respondió Evelyn en Instagram. Tras dejar en claro que su romance va viento en popa y que incluso están por celebrar su segundo aniversario. El mensaje también fue compartido en ‘Chisme no Like’.

¿Hay un tercero en discordia?

Muchas han sido las especulaciones del por qué se pudo haber concretado una separación entre ellos, incluso hasta llegar hacer público que Beltrán estaba saliendo con Anthony Cervantes, un amigo muy cercano a la pareja.

“Anthony es un amigo muy especial para nosotros. Ya casi son dos años desde que lo conocí y tenemos recuerdos muy bonitos juntos y lo que nos falta. Jamás dejaré que traten de dañar la imagen de las personas que amo. Te quiero mucho bestie” escribió Evelyn en redes sociales.

Sin embargo, Adamari López también salió a la luz como la posible causante de la lejanía del bailarín español con la mexicana residente en Texas.

“Yo el día que conocí a Toni no sabía quién era. Yo fui sólo a apoyar a mi amiga Rosalba dueña del estudio. Mi primer lenguaje era inglés por 8 años y no veíamos tele en español en mi casa. Cuando yo conocí a Toni, él estaba ya separado y solterito. Ese día fue agosto 15, 2021″ relató Evelyn, alegando además que esa es la verdadera historia y no la cuentan por ahí.