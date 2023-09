Zuria Vega y Alberto Guerra, ríen de rumores y nos enseñan que se puede tener seguridad en tu pareja

Zuria Vega y su esposo Alberto Guerra estuvieron envueltos en criticas hace unas semanas atrás luego que él fuera captado abrazando a la ex pareja de Juan Pablo Medina, Paulina Dávila durante un concierto de Karol G, al cual no asistió la protagonista de Mar de amor.

Internautas se encargaron de replicar el video donde se puede ver al actor tomando por la cintura mientras la suelta al ser captado por las cámaras. Ante el alboroto que generó el video, Guerra se encargó de desmentir la información, mientras Zuria había preferido callar sobre la situación.

Tras varios días de silencio, Vega decidió hablar al respecto, respaldando en todo momento a su esposo e incluso riendo de las acusaciones.

Zuria Vega presume su buena relación con Alberto Guerra

Durante una entrevista con distintos medios la artista fue consultada sobre el incómodo momento que vivió su esposo y dejó claro que está segura del hombre que tiene a su lado.

“Ya ni me preguntes de eso. Te juro que muy chistoso, nos reíamos los dos viendo, te juro, muertos de risa, con nuestros hijos ahí viendo”, comentó.

Al mismo tiempo, resaltaba que mantiene una linda amistad con la mujer que acusaban de ser la amante de su esposo.

“Decíamos ‘¿qué onda? ¿O sea, entonces uno tiene que dejar de vivir?, ¿uno tiene que dejar de tener un amigo, una amiga?”, agregó.

Para los esposos las habladurías no afectan su relación e incluso Zuria criticó que ataquen a una mujer sin pruebas ni fundamentos.

“Esto sí, me gustaría decirlo, ya que me lo preguntan, dejarlo bien claro en cámaras. Me parece horrible cómo siempre se ataca a una mujer gratuitamente, sin ningún tipo de fundamento, en este caso una amiga mía, creo que está mal, creo que esto se debe de cambiar y creo que por eso hay que dejarle de dar importancia a ese tipo de cosas”, aseveró.

Alberto Guerra se encargó de acompañar a su esposa durante la premiere de la serie ‘Las viudas de los jueves’, en la que ella es protagonista y aprovechó para mencionar que “las redes sociales han crecido tanto que hay tantas voces diciendo tanto que, de repente, hace falta parar el ruido, la bulla y seguir uno en la suya”.

Tras sus palabras, Vega reafirmó que no están en medio de un divorcio como muchos aseguran.

“Ya vieron a Alberto aquí, todo está bien, no nos estamos divorciando, nada pasa”, finalizó