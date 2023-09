Miley Cyrus confiesa qué detonó sus ataques de ansiedad, aprende a cómo calmarlos

La cantante Miley Cyrus decidió dejar al descubierto su alma con el nuevo sencillo “Used To Be Young”, que lanzó el pasado 25 de agosto y empezó a contarle a sus millones de seguidores los entretelones de su juventud, cómo llegó a Disney, sus demonios y sus momentos de gloria. Desde el mes pasado, la artista usa su cuenta en Tik Tok para desahogarse y dejar ver su lado más humano.

Su más reciente confesión fue sobre sus ataques de ansiedad. El año pasado, precisamente en Ciudad de México, sufrió un ataque durante su show, pero no abandonó el escenario, sino que le hizo frente a su estado y compartió con sus fanáticos cómo estaba su salud mental en ese junto momento.

“¿Alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? yo me siento así ahora y no sé por qué, tenía miedo porque me sentía sola, pero ahora los veo y sé que no estoy sola”, confesó Cyrus en noviembre del 2022 para luego cantar “The Climb”, que trata sobre no rendirse.

Ahora, esta semana explicó las causas de esos ataques de ansiedad que tanto la han atormentado desde hace años. La también actriz participó en la serie “Black mirror”, donde interpretó a Ashley O. Una de las escenas que grabó fue el detonante de todo. Se trató del episodio en el que a su personaje la llevan a un hospital y la atan en contra de su voluntad a una camilla.

Esta misma escena fue la que traumó a la actriz: “Yo estaba en Sudáfrica, pero [el episodio] tenía lugar en Malibú, así que fue un auténtico viaje. Dos o tres años después de que esto sucediera, no lo entendía, pero tuve un ataque de ansiedad con una visión de que me tenían atada una camilla”.

¿Cómo es un ataque de ansiedad y qué debes hacer para controlarlo?

Miley visibilizó lo que millones de personas padecen a diario y demostró que esto no distingue entre clase social, ni edad. Un ataque de ansiedad, según Mayoclinic, la persona puede sentir nerviosismo o tensión, que está bajo un peligro inminente, comienza a tener una respiración agitada, temblar, problemas para concentrarse y sudar, entre otras.

Un episodio de estos puede durar hasta unos 20 minutos, aproximadamente, pero, ¿qué se puede hacer ante una situación como esta?, pues los expertos recomiendan, si se trata de episodios leves, aceptar que se está atravesando por un ataque y no tratar de esconderlo, también intentar respirar profundamente llevando el aire hacia el diafragma y soltando poco a poco el aire.

Apartarse e ir hacia un lugar más tranquilo y buscar centrar la atención en algo del entorno, que te permita entender que lo que estás viviendo no está afuera de ti. Si notas que es moderado o grave tus síntomas, debes acudir a un médico.